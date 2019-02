EN IMAGES - Le CSP Limoges a des vestiaires enfin dignes d'un club de haut-niveau

Limoges, France

Enfin ! Le CSP Limoges s'équipe de vestiaires de standing.

38 ans, ça faisait 38 ans que cet équipement n'avait pas été rénové, depuis en fait la création du Palais des Sports de Beaublanc. Le lieu est désormais plus moderne, plus fonctionnel avec des douches, un Spa et une salle de kiné.

dans les vestiaires du CSP avec Stéphane Ostrowski © Radio France

Les vestiaires, pourtant, c'est un endroit très important, une sorte de cocon pour les joueurs et ça fait partie de l'image de marque d'un club raconte l'une des légendes du basket limougeaud, Stéphane Ostrowski : "ça n'avait pas bougé depuis très longtemps à tel point que, quand on faisait visiter les vestiaires, les gens ne s'imaginaient pas qu'un club comme le CSP avait de tels vestiaires. Il y a quelques années, les joueurs, qui évoluaient dans de grands clubs et qui nous rejoignaient pour disputer l'Euroligue, pensaient même que c'était une blague ! Vous savez, quand vous visitez les vestiaires du PSG, vous en prenez plein les yeux, vous êtes comme un gamin et ça vous reste. Pour le CSP, c'est pareil. Quand des jeunes vont venir voir nos vestiaires, ça leur donnera envie de faire des efforts sur le parquet pour s'imaginer plus tard dans ces vestiaires comme joueur de haut-niveau".

Le Spa dans les vestiaires du CSP © Radio France