EN IMAGES - Le dernier hommage des Périgourdins à Georges Pernoud

Ce samedi après-midi, une petite centaine de Périgourdins sont venus dire un dernier au revoir à Georges Pernoud décédé à l'âge de 73 ans, en tout début de semaine. S'il était connu pour avoir animé pendant près de 40 ans l'émission Thalassa sur France 3, il était aussi une figure de la Dordogne et notamment du petit village de Monestier près de Bergerac qui l'avait adopté. Après l'hommage, il a été enterré dans l’intimité familiale dans le petit cimetière du hameau de La Bastide.

Les filles de Georges Pernoud lui rendent hommage

Le cercueil de Georges Pernoud est installé juste en dessous de l'arcade de La Bastide, une gerbe de rose rouge posée sur le dessus et son portrait - tout sourire sur un bateau - fait face au public. Les filles de l'animateur, Julie et Fanny, très émues, prennent la parole : "Toujours avec sourire et humour tu supportais les caprices de tes princesses" racontent-elles. Elles poursuivent : "Avec les années, tu es devenu un personnage public mais tu es resté le même. Quand on commençait à frimer tu nous rappelais : "On ne dit pas je suis la fille de ... On dit je suis". A la fin de leur discours très personnel, elles concluent : "A nous maintenant de te dire "Bon vent !"".

Avec maman, vous nous avez comblé d'amour - Julie et Fanny, les filles de Georges Pernoud

Le cercueil de Georges Pernoud installé près des arcades le temps de l'hommage © Radio France - Flavien Groyer

Son copain de toujours, le musicien Jean Bonnefon, lit ensuite un long texte en mémoire de Georges Pernoud, le Georges Pernoud "hors cadre" loin des projecteurs. Il loue son amitié sans faille et le considère même comme "le frère qu'[il] n'a jamais eu". Il évoque sa simplicité et se remémore les repas entre amis où Georges Pernoud racontait "ce qu'on n'avait pas vu à la télé. Il avait toujours le petit détail". "C'était un conteur formidable" confie Jean Bonnefon au terme de l'hommage. "Il va me manquer, il va nous manquer terriblement".

Le reportage de France Bleu Périgord à Monestier Copier

Une centaine de Périgourdins présents

Il va aussi manquer aux habitants de Monestier mais également aux alentours. Inès habite Monbazillac et fait partie de la centaine de Périgourdins venus le saluer : "Nous l'avons croisé à Sigoulès, à Bergerac. Nous étions toujours émus quand on le voyait. Il participait à tout, c'était une belle âme". Tous les Périgourdins présents saluent sa modestie et sa simplicité. Jean-Pascal, un vigneron de la région l'a bien connu : "Il était à l'écoute des gens. Il nous racontait ses voyages et nous amenait dans son monde à lui : la mer".

Le Périgord perd beaucoup - Inès de Monbazillac

Tous ses souvenirs, les Périgourdins ont pu les inscrire dans un livre d'or. Georges Pernoud a ensuite été inhumé dans l'intimité familiale.

Une Périgourdine écrit un message dans le livre d'Or © Radio France - Flavien Groyer