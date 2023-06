EN IMAGES - Le dirigeable Lelio a effectué son premier vol en Isère avant le record du monde de vitesse

Il fait 32 mètres de long, pèse 10 kilos tout rond en l'air, a 115 chevaux dans son moteur et ne rejette aucun gramme de CO2. Le ballon dirigeable électrique "Lelio" a effectué son premier vol, ce mercredi, au-dessus de Froges (Isère). Il a été conçu et fabriqué en Isère, dans la vallée du Grésivaudan, pour tenter de battre le record du monde de vitesse sur un dirigeable. Un record toujours détenu depuis 2004 par l'américain Steve Fossett avec 115 km/h, le tout à bord d'un dirigeable à essence.

Le dirigeable à propulsion électrique "Lelio" tentera de battre le record du monde de vitesse sur un zeppelin d'ici cet hiver. - Koesio-Kinetic /TerraNOVA Group

Les deux pilotes : le Drômois Pieric Brenier et l'Isérois Pierre Chabert. - Koesio-Kinetic / TerraNOVA Group

Le ballon dirigeable Lelio est l'aboutissement d'un investissement de plus d'un million et demi d'euros. - Koesio-Kinetic / TerraNOVA Group

Cet essai n'était pourtant pas prévu à cette date-là mais les deux pilotes ont profité d'une météo clémente et stable tout au long de la journée pour faire le premier test du dirigeable. Un test qui s'est plutôt bien passé, de l'aveu de l'un des pilotes, Pierre Chabert : "c'était jouissif, c'est un mot qui peut paraître surprenant mais c'était d'une douceur extrême, au lever du jour. On a eu la sensation de faire corps avec ce dirigeable qui montait doucement dans le ciel", raconte-t-il un sourire aux lèvres. De bon augure avant un test qui arriverait d'ici "cet hiver", répètent les deux pilotes. Ils affirment que leur coucou va viser les 125 km/h, soit 10 de plus que pour le record de Steve Fossett.