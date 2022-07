EN IMAGES - Le Dynamo Kiev à Bourgoin-Jallieu met du baume aux cœurs des réfugiés ukrainiens

Le Dynamo Kiev a joué ce mardi soir contre l'Olympique Lyonnais en match amical au stade Pierre Rajon de Bourgoin-Jallieu en Isère. C'était bien plus que du football pour plusieurs dizaines de réfugiés ukrainiens qui ont assisté à la rencontre.

Plusieurs drapeaux ukrainiens se détachent sur les tribunes du stade Pierre Rajon de Bourgoin-Jallieu en Isère. Ce mardi 12 juillet, le Dynamo Kiev joue deux matchs amicaux face à l'Olympique Lyonnais pour préparer sa saison. Avec la guerre que subit l'Ukraine depuis le mois de février, ces matchs de football sont devenus très symboliques. Une chanteuse a interprété l'hymne national ukrainien avant le coup d'envoi de la première rencontre.

La joie de profiter d'un match de football n'a pas pour autant effacé la guerre. © Radio France - Noémie Philippot

Plusieurs dizaines d'Ukrainiens qui ont trouvé refuge en France, à Lyon et en Isère, sont venus pour voir leurs joueurs comme s'ils représentaient l'équipe nationale. Pancarte "No war in Ukraine" (Pas de guerre en Ukraine) dans les mains, Maksim a malgré tout le sourire. Il est fier de supporter son équipe. "En Ukraine, il y a énormément de gens qui soutiennent le Dynamo de Kiev, donc de voir d'autres personnes qui soutiennent aussi chaleureusement le Dynamo, ça fait plaisir !"

Se retrouver avec d'autres Ukrainiens

La joie se lit sur tous les visages des Ukrainiens. "Je retrouve un petit morceau d'Ukraine !" se réjouit Xsenia, "les drapeaux, l'atmosphère, l'ambiance chaleureuse ... typiquement ukrainienne pour l'équipe du Dynamo de Kiev."

C'est important d'être un petit peu insouciant pour quelques heures

Diana ne pouvait pas manquer ce moment, "très contente" lorsqu'elle appris que l'équipe ukrainienne venait jouer juste à côté de Lyon où elle est accueillie par une famille depuis début mai. "Ici, on est comme un peu à la maison avec les autres Ukrainiens ! En France, à Lyon, on cherche toujours quelqu'un pour être un peu comme chez nous" et c'est ce qu'elle a trouvé au stade Pierre Rajon le temps d'une soirée.

La victoire 3 - 1 face aux Lyonnais, c'est la cerise sur le gâteau. En quittant la pelouse, un joueur du Dynamo Kiev dédicace un drapeau ukrainien, symbole de cette joie qui ne peut pas pour autant effacer la guerre. "C'est une grande émotion, on est venu faire un petit peu la fête avec les joueurs du Dynamo, les encourager et donner une vision un peu plus festive de l'Ukraine" estime Mykola Cuzin, président de l'association Comité Ukraine 33 à Lyon. "Il y a beaucoup de jeunes gens qui sont exilés de la région de Lviv depuis la fin du mois de février, c'est important d'être un petit peu insouciant pour quelques heures."