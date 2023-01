EN IMAGES - Le gigantesque chantier du Haras du Pin pour séduire des délégations olympiques en 2024

C'est à la fois un travail de titan et un travail de fourmis. Quinze hectares de chantier. Trois-cent-cinquante boxes bâtis brique par brique. En un an, les travaux du Haras du Pin, dans l'Orne, ont bien avancé, et devraient être terminés à temps cet été 2023 pour les championnats d'Europe de concours complet. Mais le véritable objectif pour cette institution qui remonte au XVIIIe siècle, c'est convaincre les délégations olympiques de choisir le lieu comme base arrière en vue des Jeux-Olympiques 2024.

Les futurs box de 12m² sont uniques dans un site de compétition pour Arnaud Rousseau, le secrétaire général du Haras, et donc un argument de poids. © Radio France - Louise Thomann

Le directeur du Haras du Pin, Sébastien Leroux, veut rehausser la qualité des infrastructures, qui ont pourtant déjà un niveau international : elles ont accueilli les jeux mondiaux en 2014. "C'est un site qui a dans son ADN la compétition. Ce qui méritait d'être revu c'était notamment les box, les conditions d'accueil pour les cavaliers." Des équipements qui devenaient "un peu vieillissants", qui s'offrent une cure de jouvence à 23 millions d'euros, financée en partie par la région et le département.

Trois des quatre carrières prévues sont déjà prêtes à l'emploi. Le site fini doit être livré au début de l'été 2023. © Radio France - Louise Thomann

Outre les box de 12m² en dur, un soin tout particulier a été accordé aux carrières où se dérouleront les épreuves de niveau international. Elles disposeront d'un système de sub-irrigation, pour que le sol ait toujours la même consistance sous les sabots des chevaux. Avec tous ces arguments, Sébastien Leroux compte séduire une ou plusieurs délégations olympiques. "On n'a pas d'objectif chiffré : déjà une ... puis deux ... puis trois..." espère le directeur. Il compte sur les championnats d'Europe cet été pour achever de convaincre les athlètes -souvent les mêmes aux championnats qu'aux JO- de choisir le Haras du Pin comme base arrière.

