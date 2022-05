EN IMAGES - Des visites guidées pour découvrir le Grand Théâtre de Tours

Le "poulailler", au plus haut de la salle de spectacle

Vous passez peut-être devant régulièrement, vous avez peut-être déjà assisté à une représentation dans sa salle de spectacle à l'italienne. Mais connaissez-vous tous les secrets du Grand Théâtre de Tours ? Pour faire découvrir aux curieux ce monument emblématique de la ville, l'Opéra de Tours et le Service Patrimoine organisent désormais des visites guidées. La première, ce mardi 24 mai, a fait le plein. La prochaine, ce sera le 14 juin.

Le grand escalier © Radio France - Camille Huppenoire

De l'incendie qui l'a ravagé en 1883 aux visages et monuments célèbres qui se cachent dans ses peintures, le Grand Théâtre de Tours a une histoire bien remplie, contée ce mardi 24 mai par Anne-Sophie, guide-conférencière à la ville de Tours. "Ce qui est intéressant, c'est de voir que les bâtiments n'arrivent pas comme ça, brutalement, qu'ils s'inscrivent dans l'histoire locale et dans celle du XIXème siècle" déclare-t-elle. "Le théâtre, c'est fascinant, ça a un côté magique."

Dans cette peinture se cachent des références à la Touraine © Radio France - Camille Huppenoire

Du grand escalier au foyer du public en passant par la salle de spectacle, les visiteurs découvrent ou redécouvrent le théâtre et ses dorures. "C'est un lieu auquel on est attachés" dit Cécile, Tourangelle qui n'aurait raté cette première visite sous aucun prétexte. Dans le poulailler, tout en haut de la salle de spectacle, elle se dit impressionnée. "C'est haut, quand même ! Je ne m'en souvenais pas... je suis venue pourtant, plus jeune, ici, parce que c'étaient les places les moins chères."

Le foyer, où s'achève la visite © Radio France - Camille Huppenoire

"Le luxe, l'opulence" ont particulièrement marqué Sylvie. Qui n'a qu'un petit regret sur cette visite. "J'ai adoré mais j'aurais aimé qu'on aille plus vers les espaces plus techniques, ceux qu'on ne voit jamais." Le théâtre et l'opéra tiennent sûrement à garder un peu de mystère...