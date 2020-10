VIDEO - Le Loiret rend hommage aux morts de la guerre de 1870

C'était il y a 150 ans. En 1870, la France se battait contre les Prussiens et les Allemands. Une guerre qui a entraîné la chute de Napoléon III et qui s'est conclue notamment par l'annexion par l'Allemagne de l'Alsace, du nord de la Lorraine et de la Moselle. Un conflit relativement court, il a duré six mois, du 19 juillet 1870 au 28 janvier 1871, mais qui a été marqué par de nombreuses batailles dans le Loiret.

Pourtant, elle a été un peu oubliée. Alors pour entretenir le devoir de mémoire et rendre hommage à ces soldats français, des cérémonies se tiennent ce week-end dans le département : ce dimanche à 10 heures à Fleury-les-Aubrais, au monument ossuaire de la Sablière. Ce samedi, le rendez-vous était fixé en fin de matinée devant le monument du Petit chasseur de Saint-Jean-de-la-Ruelle.

Une guerre tombée dans l'oubli

Face au monument aux morts, la quinzaine de participants entonne la Marseillaise. Des drapeaux bleu-blanc-rouge sont fièrement levés par des porte-drapeaux.

Des éléments symboliques pour commémorer cette guerre de 1870, même si elle est aujourd'hui peu connue du grand public regrette Jean-Christophe Denis, délégué départemental de l'association du Souvenir français.

Cette guerre, on l'a oubliée d'abord parce que c'est une défaite et puis parce que, derrière, ont suivi deux guerres mondiales. Elles ont occulté ce conflit.

La cérémonie de commémoration des 150 ans de la guerre de 1870 s'est tenue devant le monument du Petit chasseur de Saint-Jean-de-la-Ruelle. © Radio France - Marine Protais

Pourtant, dans cette guerre, 130 000 Français ont perdu la vie, des militaires mais aussi des civils, comme l'arrière-arrière-grand-père d'Eric Guiset. "Il était chez lui, à Épieds-en-Beauce, il a été blessé par un éclat d'obus à l'épaule et au nez. Il est mort au mois de janvier."

Le jour où son arrière-arrière-grand-père a été blessé est loin d'être une date anodine, il s'agit du 9 novembre 1870, jour de la bataille de Coulmiers, historique pour le Loiret.

La bataille de Coulmiers, une victoire loirétaine historique

La bataille de Coulmiers est l'une des plus marquantes de cette guerre. "C'est l'une des seules victoires de la guerre de 1870 !", insiste Jean-Pierre Bourdiot, président du groupe de recherche d'histoire locale Ghiilis.

Pendant la bataille de Coulmiers, il y a eu beaucoup de morts. Mais il y a eu une résistance française qui a même été saluée ensuite par des généraux allemands. Ils n'avaient pas connu une telle résistance de la part des troupes de l'Est lorsqu'ils sont entrés en France.

Pour que tous ces Français ne tombent pas dans l'oubli, le groupe d'histoire locale Ghiliis vient d'éditer un livre qui retrace en détails les batailles de 1870 et 1871 dans le Loiret. Il doit paraître à la mi-novembre. Il sera en vente sur le site internet de Ghiliis.