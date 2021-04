EN IMAGES - Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin en visite dans le Finistère

Le programme du ministre était millimétré. Gérald Darmanin s'est d'abord arrêté au centre de vaccination de Chateaulin (Finistère). L'occasion de s'entretenir avec les soignants sur place. "Ça marche bien, on va vacciner 500 personnes aujourd'hui", affirme un médecin à la retraite, venu vacciner en renfort.

Gérald Darmanin a visité le centre de vaccination de Chateaulin. © Radio France - Adeline Divoux

Le ministre de l'Intérieur a rencontré les professionnels de santé et les pompiers présents au centre de vaccination. © Radio France - Adeline Divoux

Des mesures prises face au cluster de l'école de gendarmerie

Gérald Darmanin s'est ensuite rendu auprès de la brigade de gendarmerie de Chateaulin. L'Etat alloue en effet 5 millions d'euros pour la rénovation des bâtiments, devenus vétustes, dans le cadre du plan de relance pour la transition énergétique.

Autre étape dans le programme du ministre : la visite de l'école de gendarmerie de la commune, touchée par un cluster depuis plusieurs semaines. "Les choses vont mieux", indique Gérald Darmanin, qui a pu s'entretenir avec le général aux commandes de l'établissement. "Le site est grand et des mesures sont désormais prises pour que les élèves gendarmes puissent terminer leur formation", ajoute-t-il. Une formation raccourcie en raison de la crise sanitaire, précise le ministre : "Mais la situation va s'arranger dans les prochaines semaines grâce à la vaccination."

5 millions d'euros sont alloués par l'Etat pour rénover les bâtiments de la brigade de gendarmerie de Chateaulin, trop vétustes. © Radio France - Adeline Divoux

Des effectifs en plus au sein de la police nationale

Gérald Darmanin a également annoncé un budget de 2 millions d'euros pour l'agrandissement du commissariat de Quimper, mais également une augmentation des effectifs. "J'aurai l'occasion de m'entretenir avec les élus bretons sur le sujet pour m'engager sur ce point, notamment dans les commissariats de Quimper et de Brest", glisse le ministre qui se concentre dans un premier temps sur les régions qui ont des plus forts besoins : le Nord, le Sud et l'Est de la France.

Le ministre de l'Intérieur est également revenu sur l'attaque à l'arme blanche dans un commissariat de Rambouillet (Yvelines), qui a coûté la vie d'une fonctionnaire de police vendredi : "Cette visite dans le Finistère était aussi une façon de rendre hommage aux forces de l'ordre et leur dire à quel point nous savons qu'ils sont la cible de terroristes islamistes." Les mesures pour protéger les forces de l'ordre, y compris le personnel administratif, vont être renforcées dans les commissariat et dans les gendarmeries prévient Gérald Darmanin.