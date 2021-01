EN IMAGES - Le monde de la culture se veut "vivant" sur la plage de Montmartin-sur-Mer

L'épidémie de Covid continue de s'en prendre au monde de la culture. Le 10 décembre dernier, le Premier Ministre Jean Castex avait annoncé que la réouverture des salles de spectacle et des musées, prévue initialement mi-décembre, ne pouvait pas se faire sans danger. Depuis, la situation sanitaire ne s'est pas améliorée, comme les perspectives de réouverture. C'est pour continuer de se serrer les coudes que 350 personnes se sont rassemblées sur la plage de Montmartin-sur-Mer ce dimanche. Des acteurs du monde de la culture qui souhaite pouvoir reprendre le travail.

Il a fallu une compagnie de percussions brésiliennes pour éloigner la tempête de grêle. © Radio France - Arthur Blanc

Et malgré la grêle, tombée en abondance sur les manifestants, l'objectif initial a pu être réalisé : la mise en place d'une chaîne humaine formant le mot "vivants". "Parce qu'on veut se serrer les coudes", confie Anabelle Ledanois, à l'origine de cette idée. La président de l'association du festival "chauffer dans la noirceur" de Montmartin-sur-Mer est émue. "La culture est toujours en vie, elle est toujours motivée et force de proposition, dès qu'on aura le feu vert pour reprendre."

Au total, environ 80 structures ont répondu à l'appel. Tout le monde souhaite retrouver le public, et mettre fin à une période terriblement compliquée. "Je sens qu'il y a vraiment une belle énergie, et que nous avons tous hâte de reprendre une vie normale", confie dans la foule Jonathan Hardy, le leader des percussionnistes. Un drône a pris quelques images du rassemblement en hauteur, pour diffuser le plus possible ce message.