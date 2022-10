EN IMAGES : Le Mondial de l'Automobile ouvre ses portes à Paris

Plus de 400.000 briques de Lego et 9.000 heures de travail ont été nécessaires pour construire cette réplique à l'échelle de la Lamborghini Sian FPK : 4,98 mètres de longueur, 2 mètres de largeur et 1 mètre de haut.Eux. Et avec un nombre de constructeurs réduits.

Sans Volkswagen, BMW ou Ferrari, ce Mondial de l'auto présente fait la part belle aux groupes français mais aussi à ceux venus de Chine, encore peu connus dans l'Hexagone. Oubliées les voitures de luxe, les stars cette année sont électriques. Voici les principaux modèles à découvrir.

La mythique 4L renaît en mode SUV

La 4L électrique de Renault © Maxppp - Vincent Isore /IP3

Renault est la seule marque à sortir le grand jeu en présentant lundi la nouvelle Renault 4, descendante de la fameuse "4L", un SUV électrique qui trônera aux côtés de la nouvelle Renault 5, électrique elle aussi. Dans le même groupe, Dacia et Alpine présentent des concepts futuristes.

Du côté de Stellantis, Peugeot, Jeep et DS exposent quelques nouveaux modèles, dont la première Jeep électrique.

Les nouveaux venus chinois

Le constructeur chinois BYD présente plusieurs modèles de voitures électriques © Radio France - Emilie Defay

Les autres stars du salon, avec leurs grands stands, sont Ora, BYD ou VinFast, des marques chinoises et vietnamiennes de voitures électriques qui se lancent à la conquête de l'Europe. Le n°1 électrique du marché chinois BYD a accueilli ses premiers clients européens pour leur remettre leurs clés.

Un concept car futuriste hydrogène chez Hopium

La Machina Vision, berline sportive qui roule à l'hydrogène © Radio France - Emilie Defay

L'hydrogène est le pari de la startup française Hopium. Sa berline au look futuriste, Machina Vision, est présentée dans une nouvelle version, qui sera produite en France. Cette berline sportive à pile à combustible devrait être proposée autour de 120.000 euros, avec une précommande fixée à 656 euros, et une livraison attendue pas avant 2025. Elle promet une autonomie de 1.000 kilomètres, pour une puissance de 500 chevaux et un poids sous les deux tonnes.

Des Ferrari à admirer

Une douzaine de Ferrari sont exposées au profit de la Fondation Perce-Neige © Radio France - Emilie Defay

Pour les amateurs de belles carrosseries, une douzaine de Ferrari, issues d'une collection privée, sont exposées afin de récolter des fonds pour Perce Neige. La fondation créé en 1966 par Lino Ventura pour accueillir et accompagner les enfants et adultes touchés par une déficience ou un handicap.

Vous pourrez également admirer une Lamborghini ... en Lego!

La Lamborghini Sian FKP en briques Lego pèse 2,2 tonnes © Radio France - Emilie Defay

Plus de 400.000 briques de Lego et 9.000 heures de travail ont été nécessaires pour construire cette réplique à l'échelle de la Lamborghini Sian FPK : 4,98 mètres de longueur, 2 mètres de largeur et 1 mètre de haut. Et en prime, elle est éclairée et reproduit le son du moteur!