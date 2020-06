EN IMAGES : Le parc d'attraction Festyland retrouve ses visiteurs

Les barrières sont à peine ouvertes que les enfants courent déjà d'une attraction à l'autre. Parmi les premiers visiteurs, Françoise et toute sa petite famille. Ces véritables fans de Festyland ont tout organisé pour ne pas manquer la réouverture.

"On a posé notre week-end exprès, on a tout organisé pour être là aujourd'hui et on a fait la surprise aux enfants pour la réouverture. Ils sont tous contents, et nous aussi les adultes, on s'amuse", sourit la mère de famille.

Enfants qui courent, cris dans les attractions, pique-niques sous le soleil... Le parc Festyland revit ce samedi 20 juin. Retour en images sur les premières heures d'une réouverture retardée et très particulière.

Plusieurs visiteurs se dirigent vers les caisses du parc, dès 10h ce samedi, lors de la réouverture. © Radio France - Léa Dubost

La place 1900, nouveauté de la saison 2020, juste à côté du nouveau restaurant "French Caen-Caen", ouvert seulement pour la vente à emporter cette année. © Radio France - Léa Dubost

Les premiers visiteurs peuvent profiter des attractions, sans trop de monde, comme ici dans le 1066 pour les amateurs de sensations fortes. © Radio France - Léa Dubost

Les mesures de distanciation à respecter dans le parc sont indiquées par un marquage au sol, notamment dans la file d'attente. © Radio France - Léa Dubost

"Concernant les règles sanitaires, on est soumis à la jauge des 5 000 visiteurs. Ensuite, la première règle, c'est la distanciation sociale entre les personnes, dans la file d'attente grâce à du marquage au sol, et dans les attractions les personnes qui ne se connaissent pas ne peuvent pas être assises côte à côte. Il y a plusieurs bornes de gel hydroalcoolique dans le parc, les attractions et points de contact sont désinfectés quotidiennement", explique Alexandre Lair, directeur de Festyland, qui rappelle que le port du masque est recommandé dans le parc, mais obligatoire dans les boutiques.

A l'entrée du parc, et dans plusieurs autres endroits, des panneaux concernant le Covid-19 informent les visiteurs. © Radio France - Léa Dubost

"La cote de nacre", "Les p'tits bolides"... A peine arrivés, les enfants courent déjà entre les attractions. © Radio France - Léa Dubost

Une famille s'apprête à tester l'attraction "Nationale 13". © Radio France - Léa Dubost

A Festyland, il y en a pour tous les goûts, et tous les âges. La réouverture du parc en a ravi plus d'un. © Radio France - Léa Dubost

Hervé Lebel, le propriétaire du parc d'attraction, observe cette effervescence tout sourire.

"On attendait cette réouverture depuis 3 mois ! Alors là, voir dès ce matin les premières familles arriver, ravies de retrouver LEUR parc car les Normands ont un attachement particulier à Festyland, c'est formidable. On espère que ça va durer", conclut-il.