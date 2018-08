Cherbourg, France

Après le Pluvier et le Flamant, le troisième patrouilleur de service public (PSP) basé à Cherbourg, le Cormoran, a changé de commandant. Ce jeudi 2 août, à l'issue d'une cérémonie de prise de commandement, le lieutenant de vaisseau Benjamin Desbarres a succédé à Marc Coicaud. "Je suis honoré et heureux de me trouver devant vous ce matin", a confié le nouveau "pacha" du navire.

#Cherbourg Sur la question du #Brexit : "Au-delà d'un aspect police des pêches, il y a aussi l'aspect écologique" selon le lieutenant de vaisseau Benjamin Desbarres, nouveau "pacha" du #Cormoranpic.twitter.com/OAi6J2AMLx — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) August 2, 2018

Âgé de 35 ans, Benjamin Desbarres a été formé à l'Ecole navale, où il est entré en 2005. Il a déjà parcouru les mers du globe. De 2009 à 2011, il a été affecté à bord de L'Audacieuse et La Capricieuse comme officier opérations : en Guyane, il a participé à plusieurs missions de lutte contre la pêche illicite. De 2011 à 2013, il a mis le cap sur l'océan Indien à bord de la frégate Aconit dans le cadre de la lutte contre la piraterie au large de la Somalie, avant d'autres missions en Méditerranée. Après avoir intégré un groupe amphibie américain dans le golfe arabo-persique, il devient commandant-adjoint opérations à bord de la frégate légère furtive Courbet.

Officiers, quartiers-maîtres, matelots... Le Cormoran compte une vingtaine de membres d'équipage © Radio France - Pierre Coquelin

À l'image de ce que nous avons pu voir il y a quelques semaines lors du Mondial de football, ce ne sont pas les équipes de stars individuelles qui gagnent les matchs, ce sont celles qui jouent collectif. Peu importe que nous soyons une petite ou une grande équipe, ce qui compte, c'est que nous jouions collectif pour le succès de la mission" - le lieutenant de vaisseau Benjamin Desbarres

Six missions d'assistance

Cette année, en plus des missions de surveillance et de protection du territoire, le Cormoran a pisté une quinzaine de navires, réalisé une trentaine d'inspection dans le cadre de la police des pêches, et a été engagé dans six missions d'assistance. L'une des plus emblématiques, c'était en janvier 2018, au large de Grandcamp-Maisy dans le Calvados. Un chalutier, le Petite Elsa, victime d'une voie d'eau qui a échappé de peu au naufrage. "Si la rapidité et la qualité de l'intervention ont permis de sauver le bateau et les deux membres d'équipage, elles ont aussi mis en lumière le niveau de préparation atteint. Après cette mission d'assistance, j'ai ressenti comme jamais la fierté des marins du bord", a commenté l'ancien pacha, Marc Coicaud.

Marc Coicaud a assuré le commandement du Cormoran pendant un an © Radio France - Pierre Coquelin

Construit en 1994 à Lorient, le Cormoran est entré en service le 29 octobre 1997. Il mesure 53 mètres de long et compte une vingtaine de membres d'équipage. Le patrouilleur assure des missions de surveillance du trafic maritime, de lutte contre le terrorisme ou encore l'immigration illégale, et de police des pêches.