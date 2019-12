EN IMAGES - Le Pays basque touché par les inondations

Pays Basque, France

La décrue est annoncée mais, ce samedi 14 décembre, de nombreuses communes du Pays basque et du sud des Landes, de Bayonne à Peyrehorade, avaient encore les pieds dans l'eau, touchées par les intempéries. A l'heure où l'eau commençait à baisser, les habitants et les commerçants constataient les dégâts et commençaient le nettoyage. Des centaines de foyers restaient privés d'électricité et de nombreux axes secondaires inondés étaient coupés.

De nombreux commerces de Bayonne ont été inondés. © Radio France - Fanette Hourt

Les agents municipaux de Bayonne sont venus donner un coup de main aux commerçants touchés. © Radio France - Fanette Hourt

La boue et l'eau ont envahi les cuisines du Kukubat, restaurant situé sur les quais de la Nive à Bayonne. © Radio France - Fanette Hourt

A Urt, des habitants se sont réveillés les pieds dans l'eau et le balai-raclette à la main © Radio France - Thibault Vincent

Francis, qui habite rue du Port du Vern à Urt, a mesuré jusqu'à 50cm d'eau dans son appartement © Radio France - Thibault Vincent

Les pompiers d'Urt pompent l'eau dans les habitations © Radio France - Thibault Vincent

Un menuisier et un charpentier de la zone artisanale d'Urt sont durement touchés, l'Ardanavy est sortie de son lit © Radio France - Thibault Vincent

Des voitures, et même un camion des pompiers, se sont retrouvés piégés sur la route de Saint-Laurent-de-Gosse © Radio France - Thibault Vincent