EN IMAGES - Le plus grand skatepark d'Europe inauguré à Montpellier

Le plus grand skatepark d'Europe, le BMX skatepark international Ronan Pointeau, a été inauguré ce samedi 27 mai 2023 à Grammont, à Montpellier : 9.000 m2 de surface de glisse dédiés aux skateboards, BMX, trottinettes, rollers, une piste de breakdance, des bâtiments pour accueillir les associations et des vestiaires.

Sept millions d'euros ont été investis par la métropole et la région. L'ouverture au public est prévue le 17 juin. À partir de cette date, le site sera ouvert tous les jours de 8h à 22h, hors zone BMX.

Ce skatepark était très attendus des jeunes "riders", avec ses modules variés : pump-track, bike-park, skate-park modulaire, street-park, bowl, espace de danse, et un lieu d'entraînement pour la pratique de haut-niveau du BMX freestyle. "Il y a plein de modules, et c'est grand donc on peut faire plein de figures. Il n'y a plus rien qui pourra m'empêcher de rider", sourit Lucas, 9 ans. Son papa, Luc, est aussi enthousiaste que son fils : "C'est dingue. Ça fait deux ans que mon fils fait du BMX, il est en kiff total. C'est extraordinaire pour les petits et les grands !"

"J'aime bien les tags sur les murs", commente le jour de l'inauguration Fadilou, 10 ans. Des fresques ont été réalisées par des artistes, car c'est aussi un lieu pour les cultures urbaines. "On est content d'avoir un endroit qui mêle tout ça, de pouvoir danser et voir des beaux tricks. C'est génial", réagit Boubakar, professeur de breakdance. Une place centrale doit permettre d'organiser des événements sur place comme des concerts.

Le développement de ces disciplines passe par le développement de ce genre d'infrastructures, pour Hervé André-Benoit, fondateur du FISE, le festival international des sports extrêmes qui s'est terminé à Montpellier le 21 mai : "On est en train de construire les générations des deux prochaines décennies, qui on découvert ces sports au FISE, qui vont s'entraîner au skatepark et qui vont rentrer dans des structures pour progresser et commencer à prendre les podiums dans dix ans. Peut-être qu'on les retrouvera aux J.O. de Los Angeles ou de Brisbane en 2032. Et c'est maintenant qu'on le construit. Pour ça, il faut des infrastructures, donc c'est bien que les collectivités prennent vraiment le sujet à bras le corps, et ça va permettre que la métropole de Montpellier soit l'épicentre mondial des meilleures riders au monde."

Le skatepark porte le nom de Ronan Pointeau, le brigadier chef mort au Mali en 2020. Il avait grandi à Castelnau-le-Lez et Lattes, et venait s'entraîner au skateboard dans l'ancien skatepark de Grammont.

