EN IMAGES - Le pôle Agnès-Varda, guichet unique de la petite enfance à Cherbourg-en-Cotentin

"Sa construction n'a pas été un long fleuve tranquille. Mais les difficultés sont derrière nous : c'est un jour important pour la commune". Trois ans après la pose de la première pierre, et après un chantier marqué par de nombreux aléas - crise sanitaire en tête, le maire de Cherbourg-en-Cotentin Benoît Arrivé a inauguré ce vendredi le pôle petite enfance Agnès-Varda. Un pôle qui "renforce l'offre de notre territoire, dans un soucis de proximité et d'équité du service rendu à la population", ajoute le maire. L'adjointe en charge de la petite enfance, Nadège Plaineau, a de son côté confié qu'il a été pensé "comme un écrin destiné à l’épanouissement des tout-petits accueillis, car les mille premiers jours de leur vie sont les plus importants pour leur développement".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

C'est un bâtiment qui accueille 45 enfants. C'est très lumineux et coloré. Ce qui est très agréable, c'est qu'on a trois pièces séparées de nos pièces de vie : une salle cocoon pour développer tous les sens des enfants ; une pièce psychomotricité, avec une piscine à balles, un mur d'escalade et un toboggan ; une pièce patouille avec des jeux d'eau. Et on aussi un bel extérieur - Lucie Hervé, directrice de la crèche collective

Le pôle dispose d'une pièce psychomotricité, avec une piscine à balles, un mur d'escalade et un toboggan © Radio France - Pierre Coquelin

Sept services en un seul lieu

Ce pôle de 1.300 mètres carrés se compose de deux bâtiments reliés par une galerie vitrée. Elle donne sur deux jardins et un espace jeux. Ce pôle répond aux dernières exigences environnementales en terme de performances thermiques (bardage innovant, éclairage et ventilation naturels, isolation par l'extérieur, chauffage en géothermie et gaz), de confort acoustique, d'accessibilité et d'intégration paysagère. Ce pôle réunit sept services en un lieu unique :

une crèche collective (45 places) : ouverte du lundi au vendredi de 7 heures à 19 heures, et accueille les enfants de deux mois et demi à quatre ans (cinq ans pour ceux en situation de handicap). les repas sont élaborés avec des produits bio et issus de circuits courts

(45 places) : ouverte du lundi au vendredi de 7 heures à 19 heures, et accueille les enfants de deux mois et demi à quatre ans (cinq ans pour ceux en situation de handicap). les repas sont élaborés avec des produits bio et issus de circuits courts un relai petite enfance (RPE) : lieu d'information pour les familles en recherche d'un mode d'accueil pour leurs enfants. C'est aussi un lieu ressource pour les assistants maternels indépendants, les candidats à l'agrément et les gardes à domicile

(RPE) : lieu d'information pour les familles en recherche d'un mode d'accueil pour leurs enfants. C'est aussi un lieu ressource pour les assistants maternels indépendants, les candidats à l'agrément et les gardes à domicile une crèche familiale (150 agréments) : elle associe des temps de vie individuels, au domicile des assistants maternels employés par la ville, et des temps collectifs, au sein de la structure

(150 agréments) : elle associe des temps de vie individuels, au domicile des assistants maternels employés par la ville, et des temps collectifs, au sein de la structure un lieu d'accueil enfant-parent (LAEP) : un espace de rencontre et d'échanges, encadré par deux accueillantes. Une permanence est organisée le vendredi de 14h30 à 17h30. gratuit, anonyme et sans réservation

(LAEP) : un espace de rencontre et d'échanges, encadré par deux accueillantes. Une permanence est organisée le vendredi de 14h30 à 17h30. gratuit, anonyme et sans réservation une ludothèque : les lundis et mercredis de 14h30 à 17h30. Accès libre et gratuit, sans réservation, destiné aux parents et à leurs enfants jusqu'à six ans

: les lundis et mercredis de 14h30 à 17h30. Accès libre et gratuit, sans réservation, destiné aux parents et à leurs enfants jusqu'à six ans une présence de la protection maternelle infantile (PMI) sur rendez-vous

(PMI) sur rendez-vous un point relais de la caisse d'allocations familiales (Caf) pour aider les familles dans leurs démarches administratives le mardi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, et le mercredi et le jeudi de 14 heures à 17 heures

Nous avons la crèche familiale la plus grande de France, avec 150 agréments. Les assistants maternels reçoivent les enfants chez eux, et viennent ici pour des temps collectifs. C'est une vraie volonté politique, car ce mode d'accueil tend à disparaître. C'est bien un contrat avec la ville. Ce dispositif permet aux assistants maternels de ne pas se sentir seuls - Nadège Plaineau, adjointe au maire en charge de la petite enfance

Le bâtiment de 1.300 mètres carrés est composé de pièces aérées et très lumineuses © Radio France - Pierre Coquelin

Cet équipement doit permettre d'attirer de jeunes couples en recherche d'un mode de vie adapté à leurs aspirations (ville à taille humaine, environnement préservé, grands espaces, etc.) et aux entreprises de recruter de jeunes collaborateurs.

Le coût global de l'opération est de six millions d'euros, dont 2,8 millions de subventions.