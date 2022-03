EN IMAGES - Le premier camion de dons mayennais de la Protection civile est parti à Nantes

Le premier camion avec des dons mayennais gérés par la Protection civile est parti de Saint-Berthevin pour Nantes, ce vendredi 11 mars 2022. 15 palettes de médicaments, de produits d'hygiène et de couches ont été envoyées à Nantes, centre de collecte régionale avant d'être livré en Pologne.

15 palettes de dons collectés en Mayenne ces dix derniers jours ont quitté les entrepôts Breger à Saint-Berthevin ce vendredi 11 mars 2022. Direction Nantes et le centre de collecte régional de la Protection civile.

Ces dons ont été collectés dans tout le département grâce à l'Association des maires de France et à la Protection civile 53. © Radio France - Selma Riche

La Protection civile 53 a fait appel aux transports Breger à Saint-Berthevin pour entreposer et transporter les dons collectés. "On n'a pas l'habitude de faire de l'humanitaire, reconnaît Jérôme Portier, directeur de Breger Laval. Par contre, du transport, c'est notre métier et il n'y a aucun problème. Ce n'est pas une question de coût, aujourd'hui, c'est surtout une question d'entraide mutuelle."

Des couches pour bébé, des médicaments, du matériel médical et hygiénique ont été apportés par des particuliers et des entreprises de toute la Mayenne. © Radio France - Selma Riche

C'est Didier Guerra, chauffeur routier, qui va conduire ces premiers dons mayennais jusqu'au centre de collecte régionale de Nantes. "C'est gratifiant, même si ce ne sont que des petites gouttes d'eau, mais plusieurs petites gouttes d'eau font après une petite mare. Et puis ça lance, tout un ensemble de choses qui font que les gens se mobilisent." Après Nantes, ces dons partiront pour la base nationale de la Protection civile à Strasbourg, avant d'être livrés en Pologne dans plusieurs jours.

La Protection civile continue de récolter des dons partout dans le département. © Radio France - Selma Riche

Découvrez la carte des points de collecte en Mayenne