EN IMAGES - Le record du plus grand petit sablé battu par la Maison Drans à Sablé-sur-Sarthe

La biscuiterie la Maison Drans a célébré ses 90 ans ce samedi à Sablé-sur-Sarthe. Parmi les animations proposées pour l'occasion : une parade et une dégustation du plus grand petit sablé. Un biscuit de près de deux mètres de diamètre avoisinant les 90 kilos.

Pour fêter ses 90 ans, la biscuiterie la Maison Drans à Sablé-sur-Sarthe n'a pas fait les choses à moitié. Elle proposait ce samedi 4 juin plusieurs animations sur la place Raphaël-Elizé et notamment la dégustation du plus grand petit sablé. Un biscuit de près de 90 kg et avoisinant les deux mètres, 1932 mm précisément pour correspondre à la date de fondation de la maison.

Le sablé a été emmené en camion et assemblé à partir de 11 morceaux © Radio France - Raphael Cann

"On sait que c'est quelque chose qui plaît et ça met en avant notre savoir-faire d'artisans", explique Antoine Pelletier, co-gérant de la biscuiterie depuis 2018. "On a fait onze quartiers qu'on a assemblé pour faire ce sablé." Et au goût, cela séduit les habitués. "Très bien, il est fondant en bouche et croustillant en même temps. Et je m'y connais, ça fait 70 ans que je suis à Sablé", juge une retraitée.

Valoriser le sablé et Sablé

"J'allais à la Maison Drans avec ma grand-mère, je connais leur biscuits depuis toute petite", raconte Nadège, qui ne souhaitait pas manquer cette fête. Le biscuit géant a brièvement paradé sur la place, un parcours réduit du fait des orages. Il était notamment porté par des membres de la confrérie du petit sablé, une association créée en 2005 et rassemblant des élus et des artisans dans le but de promouvoir ce patrimoine.

Une fanfare rythmait les festivités © Radio France - Raphael Cann

"On est là dans notre mission de promouvoir le petit sablé, et donc la ville", explique Jean-Claude Bêchepois, le grand maître. Ils portent tous la tenue de la confrérie, une sorte de robe orange accompagnée d'un chapeau. "On est là pour apporter de la couleur, de la bonne humeur et de la gaité." Après avoir intronisé Jacques Drans à la création de l'association, ils en ont profité pour introniser Renée Drans, sa femme et partenaire commerciale.

"C'est beaucoup de fierté de voir une maison qui prospère, quand on a toujours travaillé dedans, de voir sa réussite, c'est un énorme plaisir", ajoute-t-elle. La plus ancienne biscuiterie de Sablé a en effet ouvert une nouvelle boutique au Mans en décembre dernier et compte poursuivre son extension.

Renée Drans est intronisée par Jean-Claude Bêchepois, le grand maître de la confrérie du petit sablé © Radio France - Raphael Cann