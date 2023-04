EN IMAGES - le retour à Boutcha d'un Ukrainien réfugié en Creuse depuis un an

Dmytro Mohylianski a 45 ans. Cet Ukrainien est arrivé en Creuse en avril 2022 après avoir fui son pays en guerre. Il s'est installé à Aubusson avec sa femme, ses trois filles et son père malade. Ce samedi 1er avril, il est de retour chez lui, dans son pays. Il est arrivé au volant d' un camion donné par les pompiers de la Creuse et accompagné par Michel Moine, le maire d'Aubusson et par Fany Boucaud journaliste à France Bleu Creuse. Ils ont parcouru plus de 2.600 kilomètres pour apporter une cargaison de vêtements, de nourriture et de matériel paramédical.

ⓘ Publicité

L'école

A Boutcha, Dmytro Mohylianski est parti sur les traces de sa vie, celle d'avant la guerre. Il est allé voir l'école ou une de ses trois filles était scolarisée. Le bâtiment a été épargné par les bombes. "Merci beaucoup pour les enfants" lance Dmytro. L'école accueille un millier d'enfants âgés de sept à 17 ans. Dès que les sirènes retentissaient, les élèves allaient se réfugier au sous-sol, transformé en dortoir et cantine. Aujourd'hui, il sert à nouveau de gymnase, de salle de sport.

Devant l'école ou une de ses filles était scolarisée © Radio France - Fany Boucaud

Mieux qu'un grand discours, sur la carte la distance entre Aubusson et Boutcha © Radio France - Fany Boucaud

L'accès au sous sol de l'école où les enfants allaient se réfugier dès que les sirènes retentissaient © Radio France - Fany Boucaud

L'appartement

Après l'école, direction le quartier ou Dmytro habitait avec sa famille. On aperçoit les vitres toujours cassées d'immeubles qui ont été bombardés. Et dans la cuisine de l'appartement le temps s'est arrêté. Sur le frigo, il y accroché un calendrier de l'année 2022. Il restait figé sur le mois de février. Le 24 les Russes ont attaqué le pays, et Dmytro et les siens ont fui.

Le calendrier sur le frigo est resté figé au mois de février 2022 © Radio France - Fany Boucaud

Après l'appartement, Dmytro a conduit Michel Moine, le maire d'Aubusson jusqu'à son garage. Il a tenu à lui monter le sous-sol de 9 m2. Durant deux jours et demi, il a vécu là avec sa famille. Au-dessus, ils entendaient les Russes tuer des gens.

Dmytro et sa famille ont vécu durant deux jours et demi dans ce sous-sol de 9 m2 © Radio France - Fany Boucaud

Pas très loin du garage de Dmytro, il y a un autre garage. Il appartenait à ses voisins, cinq hommes et une femme. Ils habitaient au rez-de-chaussée de son immeuble. La porte est toujours brulée. C'est derrière cette porte qu'ils ont tous été tués.

Les voisins de Dmytro ont été tuées derrière cette porte © Radio France - Fany Boucaud