EN IMAGES - Le retour du champion du monde de cyclisme Benoît Cosnefroy dans la Manche

Benoît Cosnefroy a participé dimanche au cyclo-cross de Coutances. C'est la première fois que le jeune Manchois revenait devant son public, depuis son sacre au championnat du monde de cyclisme fin septembre.

C'est le retour de l'enfant prodige ! Benoît Cosnefroy, 22 ans, a remis un dossard dans son département d'origine, la Manche. Le champion du monde espoir de cyclisme sur routé a participé au cyclo-cross de Coutances, dimanche 19 novembre. L'épreuve a rassemblé une soixantaine de coureurs amateurs et professionnels, à l'image du Tourlavillais Anthony Delaplace. Pour Benoît Cosnefroy, ce rendez-vous a été l'occasion de montrer, pour la première fois, son maillot de champion à son public.

Vainqueur à l'applaudimètre

"Je suis content de partager mon maillot avec les gens qui me suivent depuis le début", a expliqué le jeune coureur originaire de Rauville-La-Bigot et qui a commencé le vélo au club de l'UC Bricquebecq. Plébiscité par des spectateurs venus nombreux pour l'encourager, Benoît Cosnefroy, désormais installé à Chambéry (Savoie) près de son équipe (AG2R La Mondiale), s'est dit "fier de ses racines, fier de la Manche et du Cotentin" : "c'est tellement fou le nombre de personnes qui me suivent ici, je ne saurai pas expliquer pourquoi, mais j'en suis très très fier".

Pourtant vainqueur à l'applaudimètre, le Manchois a terminé onzième du cyclo-cross de Coutances qui s'apparentait à un jubilé pour lui. La course a été remportée par le vice-champion de France en titre de la discipline, Arnold Jeannesson, professionnel chez Fortuneo-Oscaro. Le Normand Julien Roussel (VC Rouen) et le Manchois Simon Lepoittevin Dubost (ES Torigny) complète le podium de cette édition 2017.

