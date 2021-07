Séance vaccination et dédicaces pour l'ex-rugbyman Sébastien Chabal au centre de la Voulte-sur-Rhône

Sous le box de vaccination : préfet, chargés de communication, photographes et journalistes s'agglutinent autour d'Adeline, femme sapeur-pompier. C'est elle qui administre la première dose à Sébastien Chabal, l'ex-rugbyman venu se faire vacciner au centre éphémère de la Voulte-sur-Rhône, en Ardèche, ce mardi 20 juillet.

Une pierre deux coups

Un petit événement pour les autres patients et l'équipe médicale, qui demandent tour à tour selfies et autographes. Paul repart avec son QR code dans une main, et une photo dédicacée de Sébastien Chabal de l'autre. Une pierre deux coups pour l'Ardéchois, qui a trouvé cette surprise "bien agréable". Pour l'ancien joueur du XV de France, c'est aussi une façon de joindre l'utile à l'agréable. "Depuis l'annonce du président, il n'y a plus besoin de grand monde pour inciter les gens à se faire vacciner parce que tout le monde en a compris l'importance. Mais si ma présence ici peut aussi servir à inciter des gens, qui ne savaient pas s'ils allaient se faire vacciner, c'est bien."

On joint l'utile à l'agréable- Sébastien Chabal

Infecté par le Covid-19 il y a quelques semaines, Sébastien Chabal a préféré attendre avant de faire sa première injection. "Je considère que c'est quelque chose d'important, de citoyen de se faire vacciner. Pour le collectif." A ses côtés, le préfet de l'Ardèche Thierry Devimeux affiche un air satisfait. "Il y a beaucoup de sportifs présents aujourd'hui, parce que Sébastien Chabal est une tête d'affiche. Je suis certain que cela a fait venir des gens. En tout cas c'est le pari que j'ai fait."

Sébastien Chabal venu au centre de la Voulte-sur-Rhône à la demande du préfet d'Ardèche. © Radio France - Marie Roussel

Dehors, les patients qui attendent leur tour ignorent, pour la plupart, la venue de Sébastien Chabal et cette médiatisation est diversement appréciée. William, par exemple, dit ne pas voir l'intérêt. "Cela fait un attroupement qui n'a pas lieu d'être dans un centre de vaccination," juge-t-il. Dans la file d'attente, une jeune femme estime que cela peut se révéler payant, notamment chez les adolescents de plus de douze ans : "pour ceux qui ne voulaient pas se faire vacciner, cette publicité peut être une bonne chose."

En Ardèche, le nombre de personnes ayant reçu leur première injection s'élève désormais à 180 000 habitants, sur 360 000.