EN IMAGES - Le skatepark de Saint-Jean-de-Braye a ouvert ce samedi

Les amateurs de glisse l'attendaient avec impatience, il est enfin là ! Le skatepark de Saint-Jean-de-Braye a ouvert ses portes ce samedi après-midi.

L'ouverture du skatepark de Saint-Jean-de-Braye était prévue pour fin janvier 2021, mais a dû être repoussée en raison de la situation sanitaire. © Radio France - Marine Protais

Un bâtiment couvert de 800m², une surface extérieure de 533 m², soit 1 333m² au total de rampes et cratères, sur l'emplacement de l'ancienne piscine municipale de la commune.

Le bassin de l'ancienne piscine municipale de Saint-Jean-de-Braye a été aménagé de rampes. © Radio France - Marine Protais

Les travaux sont terminés depuis plusieurs mois, ce skatepark aurait dû ouvrir fin janvier 2021, mais l'ouverture a été repoussée en raison de la crise sanitaire.

Des rampes et des cratères dans les anciens bassins de la piscine

Depuis ce samedi, il est ainsi possible de faire du skateboard, de la trottinette ou du roller dans l'ancien bassin de 25 mètres de la piscine ainsi que dans l'ex-petit bain.

Le petit bassin de l'ancienne piscine municipale de Saint-Jean-de-Braye a été réaménagé en "bowl", une cuvette pour faire du skateboard, du roller ou de la trottinette. © Radio France - Marine Protais

Les fondations de la piscine ont été gardées pour construire le skatepark et installer de grandes rampes rouges et jaunes, explique Pascale Fauquet, directrice adjointe aux sports à la mairie de Saint-Jean-de-Braye. "On a détruit les sanitaires et les vestiaires pour en faire un bâtiment brut, un préau, pour permettre la pratique des sports de glisse en toute saison."

Une infrastructure ouverte à tous et à toutes les disciplines de glisse

L'arrivée de ce skatepark change la vie de Clément et Maxime, 24 ans, qui, depuis 10 ans, faisaient du skate dans la rue.

Grâce à ce skatepark, Maxime et Clément pourront pratiquer le skateboard en toute saison. © Radio France - Marine Protais

"On en faisait beaucoup en centre-ville d'Orléans, au Campo Santo, devant la cathédrale, Place du Martroi", détaille Maxime. "Les structures étaient vraiment minimes donc là ça fait vraiment plaisir d'avoir un skatepark qui soit accessible à tout le monde", ajoute Clément, puisque l'infrastructure est gratuite et accessible aux enfants.

Le skatepark permet la pratique de différents sports de glisse. © Radio France - Marine Protais

Lilou, 8 ans, est une passionnée de trottinette. "D'habitude j'en fais à la maison parce qu'on a un grand terrain mais on peut que rouler. Alors que là, il y a plein d'obstacles !", se réjouit la fillette. Des obstacles qui entraînent parfois des chutes, mais qui font oublier, au moins pendant quelques heures, la crise sanitaire.

Ce skatepark permet aussi à certains de pratiquer une activité physique à moins de 10 km de chez soi. © Radio France - Marine Protais

Le skatepark de Saint-Jean-de-Braye est ouvert du mardi au samedi, de 14 heures à 18 heures, sur réservation pour des créneaux d'1h45 et dans la limite de 30 personnes maximum.