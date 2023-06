EN IMAGES - Le souplex était une arnaque, longue descente aux enfers pour cette famille de Saint-Nazaire

Arnaud Dauvé, sa femme et sa fille ont emménagé dans ce soupleix du centre-ville de Saint-Nazaire en 2015. Trois ans et moults dégâts des eaux plus tard, il apprend qu'il y a un arrêté préfectoral car le sous-sol est impropre à l'habitation. Avec les remontées capillaires, le rez-de-chaussée est devenu lui aussi invivable. "C'est un cauchemar"

Arnaud Dauvé se bat, mais il ne lui reste plus beaucoup d'énergie. "Je suis sous anti-dépresseur depuis que le vendeur a annoncé qu'il faisait appel" confie l''intérimaire aux Chantiers de l'Atlantique et papa d'une petite fille de 6 ans. "La vente était annulée, il devait nous indemniser, on allait enfin revivre, c'était la libération. Je me souviendrai toute ma vie du coup de fil de mon avocate. La terre s'est écroulée. Une fois de plus". La voix s'étrangle, les larmes montent. Arnaud Dauvé est contraint de faire une pause.

ⓘ Publicité

loading

C'est l'histoire d'une arnaque et d'une longue descente aux enfers : en 2015, ce couple achète un souplex dans le centre-ville de Saint-Nazaire : un 2 pièces avec un sous-sol aménagé, mais après moults fuites d'eaux et la visite des services municipaux de l'hygiène, le couple découvre alors que le sous-sol est déclaré insalubre et impropre à l'habitation par arrêté préfectoral depuis 2013. Les dégâts des eaux se multiplient et avec les moisissures, les champignons. "On s'est réfugié à l'étage, au rez-de-chaussée. 30 m2 pour nous trois pendant 3 ans. Mais là aussi, on a été rattrapé par l'humidité" dit-il. En grattant à peine la tapisserie, tout s'effrite. "Des travaux ni fait ni à faire, il aurait déjà fallu avant même d'aménager le sous-sol que l'ancien propriétaire demande un permis de construire". Qu'il n'aurait pas eu. Car là encore, c'est une découverte, mais il y a un arrêté municipal cette fois qui interdit tous travaux dans ce souplex.

Plusieurs dégâts des eaux, remontées capillaires, moisissures, champignon, le sous-sol avait été aménagé par le vendeur " de façon illégal, c'est comme un marchand de sommeil" dénonce Arnaud Dauvé © Radio France - Hélène Roussel

Aux portes des associations pour pouvoir manger

Un logement inhabitable, "c'est aussi un logement que personne ne veut assurer. Je vis avec la trouille au ventre. S'il y a un accident, un incendie par exemple, c'est moi le responsable ?" lance Arnaud, mais c'est une question dramatiquement rhétorique.

Arnaud, sa femme achètent ce souplex en 2015 "en plein centre-ville, pour 89.000 euros, on a mis nos économies en espérant le retaper, y vivre bien sûr, mais pourquoi pas un jour le louer.. aujourd'hui on ne peut plus rien en faire et il nous coùte en argent, en soucis" © Radio France - Hélène Roussel

Résultat : la famille ne peut plus habiter dans cet appartement, "ma fille et ma femme étaient trop malades avec toute cette humidité", mais impossible pour autant de le louer ou de le vendre. "On se retrouve à payer le crédit et toutes les charges pour un appartement dans lequel on ne peut plus vivre". Une impasse. Un cauchemar. À tel point que la famille, malgré "le bon salaire" d'Arnaud, est contrainte de taper aux portes des associations pour manger. Les Restos du Cœur et aujourd'hui R'eveillons la Solidarité, une association qui aide d'habitude les gens à la rue.

Un logement social mais pas gratuit

Le bailleur social de la ville, Silene a finit par pousser les murs. "Ça fait quelques mois que la famille vit dans l'un de nos logements" explique le directeur Xavier Perrin, "mais la gratuité, c'est interdit dans le parc HLM. Et il y a plus de 6.000 personnes sur liste d'attente. Rien ne nous obligeait à l'accueillir, car ça relève d'un litige d'ordre privé". Une affaire privée, une procédure en cours, ce sont aussi les arguments de la préfecture et de la mairie largement sollicitées par Arnaud Dauvé. "Pourquoi n'y a-t-il pas eu plus de contrôles à l'époque" s'interroge-t-il. Une bonne nouvelle, comme un répit, la banque a suspendu le prêt. "Mais ça ne dure qu'un temps, et il faut refaire la toiture de l'immeuble, me dit-on. Où vais-je trouver encore 10.000 euros ?".

La cour de ce vieil immeuble en centre-ville de Saint-Nazaire. Les soupirails sont les "fenêtres" du sous-sol aménagé © Radio France - Hélène Roussel

Arnaud n'ose même plus espérer une confirmation du premier jugement en appel. "Si le tribunal ne comprend pas notre situation... ". L'ancien propriétaire, originaire du Morbihan et qui visiblement est son propre agent immobilier dans cette affaire, a été condamné en première instance à récupérer son bien et à indemniser la famille Dauvé mais il a donc choisi de faire appel à la quasi dernière minute. La décision de la cour d'appel de Rennes n'est pas attendue avant l'année prochaine. Une éternité pour cette famille acculée et à bout.