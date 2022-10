EN IMAGES : Le trophée de la Coupe du monde de rugby 2023 de passage à Toulouse

Vous étiez nombreux ce lundi à visiter le train de la Coupe du monde de rugby 2023, en gare Matabiau, puis à admirer de plus près le trophée Webb Ellis dans la cour Henri IV du Capitole. La coupe récompense les équipes qui remportent la Coupe du monde de rugby à XV. Durant la Coupe du monde, en septembre et octobre 2023, Toulouse accueillera 5 matchs, dont l'un des All-Blacks.

"On va tout faire pour ramener la coupe à la maison"

Le trophée est baptisé du nom de William Webb Ellis, qui serait selon la légende l'inventeur du rugby. Vous la décrivez comme "magnifique, brillante" et tout les supporters et supportrices espèrent que la France la remportera dans un an. Beaucoup d'optimisme au vu des performances actuelles du XV de France :

Les Toulousaines et les Toulousains ont aussi pu admirer la Coupe sous les halles du marché Victor Hugo, lundi soir, lors de la nocturne. Une exposition sur la compétition qui aura lieu en 2023 a encore lieu ce mardi, en gare Matabiau, à partir de 10 heures 30.

Des animations avaient lieu lundi Place du Capitole à Toulouse, à un an de la Coupe du Monde de rugby à XV - Isabelle

Lundi plusieurs animations étaient proposées place du Capitole comme un espace photo en accès libre où des accessoires permettaient de réaliser des photos, les enfants ont pu s'entrainer à des activités sportives.

entrainement au pied - Mairie de Toulouse

Une famille prend une photo avec le trophée Webb Ellis dans la cour du Capitole à Toulouse © Radio France - Marion Chantreau

Sofiane Guitoune, joueur du Stade Toulousain se prête au jeu des autographes © Radio France - Marion Chantreau

Des billets devraient être remis en vente début 2023

Pour le moment tous les billets pour assister aux matchs de la Coupe du monde 2023 en France ont été vendus. Mais une nouvelle phase de vente pourrait avoir lieu en début d'année prochaine. Une plateforme dédiée et sécurisée pour la revente de billets sera aussi mise en place début 2023.