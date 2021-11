EN IMAGES - Léger retard pour les travaux de la gare de La Rochelle : fin du chantier en juin 2022

Initialement, les travaux du pôle d'échange multimodal de la gare de La Rochelle devaient se terminer au mois de mars 2022. Même si le chantier de la grande passerelle est dans les temps, le parvis de la gare, et certains aménagements au sud, côté marais, se dérouleront encore jusqu'en juin 2022.

Les chantiers autour de la gare de La Rochelle avaient débuté au mois d'août 2020, avec des premiers coup de pelleteuses sur le parvis. Un coup d'envoi d'imposants travaux qui devaient se terminer au mois de mars 2022. Avec une visite du chantier ce mardi 9 novembre, on apprend que le timing sera ... presque respecté. En réalité, on table plus sur une mise en service de l'ensemble au mois de juin 2022. Il faut dire, que plusieurs chantiers sont menés parallèlement.

Une passerelle en acier impressionnante

La passerelle en acier qui enjambe les voies est certainement la plus impressionnante. 350 mètres de longueur en comptant les rampes d'accès en pente douce de chaque côté. Là, le calendrier devait de toute façon être respecté puisqu'il a fallu demander des autorisations d'intervenir la nuit au dessus des caténaires. Un autorisation demandé trois ans avant le début des travaux, et qui s'achève à la mi-décembre de cette année. La passerelle est terminée à 70%.

Passerelle de la gare de La Rochelle qui enjambe les voies et qui reliera le nord au sud de la gare; © Radio France - Gérald Paris

Reste encore à poser la rampe d'accès du côté du parvis nord, celle au sud côté marais est quasiment terminée. Les trois ascenseurs pour personnes à mobilité réduite sont en place, l'étanchéité du sol sera ensuite assurée par une résine d'une couleur blanc crème. Une passerelle qui permettra de relier le parvis au nord, aux parkings et à la gare routière au sud.

Passerelle de la gare de La Rochelle © Radio France - Gérald Paris

Côté nord, le parvis avance côté piétonnier, mais d'autres phases sont à venir pour "traiter" aussi la partie où rouleront les voitures. En tout cas pour le maire de La Rochelle, Jean François Fountaine, "le cheminement vers le centre ville de La Rochelle s'effectuera naturellement _à droite pour les voyageurs, avec une partie roulante pour les valises sous les arches_. De l'autre côté, à gauche, les vélos emprunteront une piste cyclable dédiée. L'ouverture sur la ville se fera plus naturellement qu'avant avec ce parvis aux matières claires qui rappellent celles utilisées sur le vieux port." Les taxis en attente seront positionnés sous la passerelle, et un local à vélo fermé, et sécurisé sera également implanté.

La gare routière est presque terminée au sud

De l'autre côté, la gare routière est très avancée. 14 cars pourront y stationner simultanément. Actuellement, les cars scolaires y sont déjà. Bientôt les lignes régionales y seront, nationales aussi comme celle de Flixbus, et locales à destination de l'Ile-de-Ré par exemple.

Gare routière, côté sud de la gare de La Rochelle © Radio France - Gérald Paris

Un stationnement gratuit de 15 minutes permettant une dépose minute du voyageur

Un grand parking verra également le jour de ce côté sud de la gare. 200 places environ, avec un stationnement gratuit de 15 minutes permettant une dépose minute du voyageur. Un secteur qui sera bientôt relié directement à la rocade rochelaise avec la nouvelle avenue Simone Veil. Côté sud de la gare 170 arbres seront plantés, une trentaine sur le parvis nord. Des chantiers au pluriel qui s'achèveront donc au mois de juin 2022, quelques jours avant le grand rendez-vous des Francofolies.

Vue de la passerelle de la gare de La Rochelle côté sud. - Marc Mimram

Les travaux du pôle d'échanges multimodal de la gare de La Rochelle pèsent plus de 38 millions d'euros. L'Europe, l'Etat, la région, le département, la ville, l'agglomération, SNCF Réseau et SNCF Gares et connexions financent le chantier.

En 2022, la gare de La Rochelle fêtera ses 100 ans

2022, une année où la gare de La Rochelle fêtera ses 100 ans. La municipalité promet des festivités pour célébrer la vieille dame ... elle n'en dira pas plus pour le moment.