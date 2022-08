EN IMAGES - Les adieux au dessinateur bordelais Sempé, le père du "Petit Nicolas"

Les obsèques du dessinateur bordelais Sempé, mort jeudi dernier à 89 ans, se sont déroulées ce vendredi à Paris en l'église Saint-Germain-des-Prés. 300 personnes ont assisté aux funérailles. Il a ensuite été inhumé dans l'intimité au cimetière du Montparnasse.

Grand maître français de l'humour et de la poésie, mélange de dérision et de modestie, Sempé a tracé depuis les années 1950 une œuvre pleine de bonhomie: les célébrissimes albums pour enfants du "Petit Nicolas" et des dessins de presse, dans Paris Match ou L'Express ou le prestigieux magazine américain New Yorker. L'annonce de sa mort jeudi a suscité une vague d'hommages.

"La légèreté profonde"

Parmi les amis de Sempé présents à ses obsèques, le dramaturge Jean-Michel Ribes a rendu hommage à "son ami", "à la légèreté profonde". "Il a creusé les issues de secours dans une réalité qui nous étouffe" a réagit Jean-Michel Ribes en lançant "Il va nous manquer". Le député et avocat de Sempé Emmanuel Pellerin était présent tout comme le journaliste Marc Lecarpentier. Des badauds ont également tenus à rendre hommage à Sempé. Devant l'église, ont été installés un portrait du dessinateur ainsi qu'une des couvertures du New Yorker réalisée par Sempé, a constaté la reporter de franceinfo sur place.

"Vous avez créé le Petit Nicolas. Vous avez fait sourire toutes les enfances. Aujourd'hui vous vous êtes retrouvés j'en suis sûre, et je vous entends rire aux larmes", a dit Anne Goscinny, la fille de son ami René Goscinny, lors des funérailles en l'église Saint-Germain des Prés. "Le dessin de Sempé, par son sourire et son élégance, faisait voir la vie avec moins de désespérance", a salué l'écrivain Benoît Duteurtre. Il a rendu hommage à "l'artisan qui passait des heures au pupitre, (...) fidèle à la tradition du dessin d'humour avec ses gags rythmés" mais qui excellait aussi "dans les grandes images" et "pouvait être paysagiste".

Le dramaturge Jean-Michel Ribes était présent aux obsèques © AFP - Alain Jocard

Le journaliste Marc Lecarpentier (à gauche) et le député Emmanuel Pellerin (à droite) © AFP - Alain Jocard