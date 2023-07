EN IMAGES : les agriculteurs de Jourgnac prêts pour le passage du Tour de France

Le Tour de France débarque en Limousin ce samedi, avec la 8è étape entre Libourne (Gironde) et Limoges. Parmi les communes haut-viennoises traversées par le peloton, celle de Jourgnac a prévu une fresque de 25 mètres de haut sur 25 mètres de large, dans le but d'être filmée par l'hélicoptère qui suit la course. Il a fallu des semaines de travail aux Jeunes Agriculteurs, à la FDSEA et à trois associations de la commune pour imaginer et mettre en place ce buste de vache Limousine, dans le maillot blanc à pois rouges de meilleur grimpeur.

Première étape : décharger des bottes de paille pour faire les contours du dessin. © Radio France - Nathalie Col

En quelques minutes, plus de 150 bottes de pailles sont déchargées pour former le contour du dessin, puis la tête de la vache est remplie de laine, afin de représenter les productions bovines et ovines qui font la fierté des éleveurs du département.

La tête de la vache commence à prendre forme grâce aux nombreux bénévoles mobilisés sur ce terrain municipal de Jourgnac. © Radio France - Nathalie Col

Thibaut Guillaumin, agriculteur à Aixe sur Vienne, a fourni près de 400 kg de laine pour cette fresque. Pour lui c'est une première. "Je n'ai jamais vu passer le tour de France près de chez moi. C'est l'occasion de marquer le coup et dans le monde agricole, on a tout intérêt à promouvoir notre métier. C'est vrai que faire des petites choses comme ça, c'est sympa pour le public, bon enfant, c'est des bons moments !"

Près de 400 kg de laine permettent de donner des couleur à la tête de la vache. © Radio France - Nathalie Col

Aux côtés des agriculteurs, qui ont continué en parallèle à s'occuper de leurs bêtes, des moissons et des foins, des retraités se sont chargés de tracer le dessin au sol et de préparer la décoration. Daniel Guillon, 76 ans a retrouvé son âme d'enfant. "C'est un événement qu'il ne faut pas laisser passer, il faut s'y impliquer à fond la caisse. On s'est amusés comme des petits fous".

Les jeunes agriculteurs enrubannent des bottes de foin en noir, pour faire les yeux et les naseaux de la vache. © Radio France - Nathalie Col

Tous les bénévoles se réjouissent aussi d'avoir pu faire connaissance les uns avec les autres. Des rencontres enrichissantes, qui révèlent la solidarité de la commune. Ça va aussi permettre de faire connaitre à Jourgnac son petit moment de gloire commente encore Daniel "c'est un truc populaire, une partie de la planète va voir cette fresque, ça fait plaisir !"

Un drone a permis de suivre l'avancée du chantier. - © Vincent Clavaud

Pour que tout soit parfait, d'ultimes vérifications et modifications sont réalisées avec un drone, sous le regard ému de Luc Dupuy, un autre bénévole. "C'est superbe. On fait un travail de fourmi au sol, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait. Là, tout d'un coup ça prend de l'ampleur, ça prend tout son sens."

Un immense totem en bois a également été installé à Jourgnac, sur le parcours qu'emprunteront les coureurs du Tour de France. © Radio France - Nathalie Col

Pour compléter le tableau, un totem a été dressé de l'autre côté de la route par le Boulou Briance Rando, un club de randonnée pédestre et de VTT. Il s'agit d'un immense tronc d'arbre représentant un spectateur qui brandit une pancarte et porte quatre vélos. Dès son installation, il a attiré les curieux qui se sont arrêtés pour le photographier. Les coureurs ne pourront pas le rater, puisqu'il se trouve le long de la route qu'ils vont emprunter, juste en face de la fresque.