EN IMAGES - Les animaux de la ferme descendent en ville

Pour fêter la transhumance automnale des bergers sont descendus avec leurs troupeaux à Nice. Des animations sont proposées sur la Promenade du Paillon ce samedi. Des troupeaux de brebis, chiens de bergers, des ânes et des oies sont accompagnés par leurs éleveurs.

Nice, France

Des dizaines d'animaux de ferme ont pris leurs quartiers sur la promenade du paillon à Nice ce samedi. Ils viennent de l'arrière-pays pour le plus grand plaisir des parents et de leurs enfants. La boutique de la métropole, le goût de Nice, est à l'origine de cette manifestation pour faire connaitre les producteurs et éleveurs de l'arrière pays niçois.

Emmanuel Durst, éleveur à Valbonne est venu avec ses animaux. Il a pratiqué l'estive pendant plusieurs années grâce à ses chiens de troupeaux, de la race Border Collie. "Ce sont des chiens qui viennent d'Irlande, rapides, efficaces, ils arrivent à gérer de petits lots d'animaux sur de longues distances." L'éleveur organise des démonstrations du travail du chien de berger.

L'estive est la période de l'année où les troupeaux paissent sur les pâturages de montagne, là où l'herbe est verte et fraîche. Cette période dure généralement de mai à fin octobre.

René Faraut tient la ferme Gaec Le Mérinos à Utelle, il a pratiqué l'estive pendant plusieurs années dans la haute vallée du Var, avec des chiens Patou. Il est venu à Nice pour faire de la pédagogie, expliquer le métier traditionnel de berger "qui se perd un peu" regrette-t-il. "C'est compliqué aujourd'hui pour des jeunes de partir avec des animaux pendant trois mois, il faut beaucoup de patience et dormir dehors pour surveiller aussi les attaques de loups."

Des agnelles Mérinos d'Utelle © Radio France - Marion Chantreau

Un élevage d'ânes de Provence est aussi présenté de La Tour-sur-Tinée. Sabrina est venue avec deux jeunes mâles Horus et Eole, ils se laissent nourrir par le public qui leur donne du foin. Des oies sont aussi là ainsi que des apiculteurs qui proposent des ateliers pédagogiques autour des ruches et des abeilles.

Des oies sur la promenade du Paillon à Nice © Radio France - Marion Chantreau

Le goût de Nice travaille avec 30 producteurs du littoral, de l'arrière pays et des montagnes. Une cuisine aménagée propose des ateliers culinaires et de sensibiliser au terroir local et à la cuisine niçoise.