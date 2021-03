EN IMAGES - Les auditeurs de France Bleu Mayenne ont visité le bateau de Maxime Sorel

Ils se savent chanceux. Les 30 auditeurs de France Bleu Mayenne qui ont gagné leur place cette semaine grâce à la radio ont pu monter à bord du VanB Mayenne, ce samedi 13 mars. L'Imoca de Maxime Sorel avec lequel il est arrivé 10e du Vendée Globe est accosté à Laval depuis jeudi.

Par petits groupes de cinq personnes, ils ont pu profiter du bateau une quinzaine de minutes. De quoi donner un peu aperçu du pont, du cockpit et de la cabine, même si les auditeurs n'ont pas pu entrer pour des raisons évidentes de promiscuité qui ne font pas bon ménage avec le Covid-19.

De gauche à droite, Noé, Cécile, Loane, Jean-Marc et Pierre, ont fait partie du premier groupe d'auditeurs qui sont montés à bord du VanB Mayenne. © Radio France - Adrien Bossard

"Imaginer vivre là-dedans pendant 82 jours, ça parait fou"

Pierre et son père Jean-Marc sortent de cette visite ravis, avec plein de photos en poche. "On a suivi de près le tour du monde de Maxime Sorel et franchement, c'est impressionnant d'être sur son bateau, même s'il n'y a pas la quille ni le mât. Honnêtement, sa cabine est toute petite. Il a sans arrêt dû se courber ! Imaginer vivre là-dedans 82 jours, ça parait fou."

Petite séance autographes et selfies pour Maxime Sorel

Pendant que les auditeurs de France Bleu Mayenne visitaient son bateau, Maxime Sorel, lui, s'est prêté au jeu des autographes et des selfies avec les Lavallois qui n'avaient pas de place, mais qui sont venus voir le VandB Mayenne de près.