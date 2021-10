EN IMAGES - Les Bains municipaux de Strasbourg rouvriront le 8 novembre avec de nouveaux espaces

Vous allez pouvoir revenir faire trempette dans les Bains municipaux de Strasbourg : le bâtiment de la Neustadt, fermé depuis 2018 pour travaux, rouvre ses portes le 8 novembre prochain.

Espace bien-être et bassin nordique

Au rez-de-chaussée, dans les anciens locaux du personnel, un espace bien-être calqué sur le modèle des bains romains a vu le jour. Jacuzzi, hammam, sauna, grotte de sel : la détente est à l'honneur. Il y a même... une douche de neige, à utiliser après les salles chaudes.

De cet espace, on accède à la grande nouveauté des Bains municipaux : le bassin nordique, chauffé à 33 degrés, ouvert toute l'année. Autour, un jardin et des pergolas devrait accueillir des expositions, des activités culturelles et sportives et des animations d'associations du quartier. "Au-delà de l'offre qu'il propose, c'est aussi un lieu au cœur de la Neustadt qui doit rester ouvert sur la ville" explique Jeanne Barseghian, la maire de Strasbourg. "Notre volonté, c'est que ce patrimoine public reste disponible."

Le bassin nordique est chauffé à 33 degrés. © Radio France - Marie Dorcet

L'ancienne chaufferie a été transformée en salle de sport équipée, et en atelier culinaire. Une rénovation qui s'inscrit dans le développement de la démarche sport santé sur ordonnance initié par la ville en 2012.

Les deux bassins, eux, communiquent désormais l'un avec l'autre, pour fluidifier les flux de personnes. L'accès des scolaires est différencié de celui du public.

Conservation du patrimoine et de l'environnement

Les éléments du bâtiment d'origine ont été rénovés. © Radio France - Marie Dorcet

Bâtiment emblématique de Strasbourg, les Bains municipaux datent du début du XIXe siècle. Il a donc fallu les rénover tout en conservant le patrimoine : les faïences, les vitraux, les moulures ont été restaurées. "C'est là toute la complexité : il faut rénover mais aussi préserver et remettre en valeur les constructions d'origine" explique Antonin Gilles, de Chatillon Architectes. Les experts qui ont aussi découvert des surprises, comme deux bassins dans les bains romains, cachés derrière du granit.

Ces deux bassins des bains romains étaient coffrés dans du granit, découverts lors des travaux. © Radio France - Marie Dorcet

Ces nouveaux Bains municipaux sont aussi "un bâtiment exemplaire en matière de transition écologique" explique la maire de Strasbourg. Les installations, intégrés discrètement au décor, permettront une économie de 82% d'eau et une diminution de 41% de consommation électrique et thermique.

L'ensemble des travaux a coûté 40,22 millions d'euros, entièrement financés par la Ville et l'Eurométropole de Strasbourg.

Les tarifs d'accès seront les mêmes que pour les autres piscines municipales du territoire : 5€ maximum pour les bassins. Comptez 22€ pour un accès à l'espace bien-être.

L'accès aux douches, lui, coûtera 1,5€.