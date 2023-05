EN IMAGES - Les Britanniques de Creuse ont célébré le couronnement de Charles III

Après le "Coronation Day" (jour du couronnement) le 6 mai, c'était le "Big Lunch" (le grand déjeuner) le 7 mai ! Il y avait de quoi contenter tout le monde : du fish and chips, des gâteaux en tout genre, et évidemment, du thé !

Les gâteaux étaient préparés par John, avec son chapeau et ses drapeaux © Radio France - Léo Corcos

Un camion de fish and chips était aussi présent ! © Radio France - Léo Corcos

Une bonne centaine de personnes, françaises comme anglaises, sont venues profiter de l'événement. De grandes tables avaient été dressées pour l'occasion, afin de manger, mais surtout de profiter de la musique ! Tout un choeur, composé essentiellement de Britanniques (mais il y avait aussi des Français !) qui ont chanté les plus grands tubes en langue anglaise (Africa, We Are the Champions, Stuck in the Middle with You...)

Le choeur franco-britannique sous la direction de Jim © Radio France - Léo Corcos

Et puis bien sûr, il était possible de repartir avec des goodies so british, pour garder un souvenir de ce week-end un peu particulier.