EN IMAGES - Les cérémonies du 11-Novembre en Mayenne, des hommages sans public cette année

Les traditionnelles cérémonies de commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918 se sont déroulées ce mercredi matin en Mayenne, en petit comité en raison du confinement et de l'épidémie de Covid-19.

En ce jour de commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918, un poilu entre au Panthéon, la flamme du soldat inconnu est ravivée, et dans les communes de France des anciens combattants portent le drapeau. Nous célébrons ceux qui sont morts pour la France pendant la terrible première guerre mondiale. En Mayenne comme partout en France, les cérémonies se sont déroulées sans public cette année à cause du confinement et de l'épidémie de coronavirus.