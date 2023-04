EN IMAGES - Les Champenois photographiés par Yann Arthus-Bertrand chez Ruinart à Reims

Documenter par l'image le visage des Français. Voilà pour résumé la démarche entreprise par Yann Arthus-Bertrand depuis une trentaine d'années. Un projet baptisé "Mémoire photographique" , qui met un visage sur les statistiques de la société française actuelle, à la manière de ce que faisaient d'antan les photographes de village.

Ce projet s'est invité à Reims pour deux journées exceptionnelles, ce week-end des 1er et 2 avril. Le célèbre photographe a installé son studio photo itinérant à la Maison de champagne Ruinart, rue des Crayères, pour photographier les Champenois volontaires. Affluence record et ambiance de fête, entre odeur de champagne et musique à fond.

Lorsque nous étions sur place, nous avons assisté au shooting de la famille Renaud, installée à Châlons-en-Champagne, représentant trois générations, des grands-parents aux petits-enfants : Alain, 77 ans, et Muriel, 56 ans, tous les deux retraités et grands-parents d'Alix, trois ans (dont c'était d'ailleurs l'anniversaire) et Clémence 5 mois, les filles de Samuel, 36 ans, et de Julie, 35 ans.

La famille Renaud pose devant l'objectif de Yann Arthus-Bertrand et son équipe, dans la maison de champagne Ruinart, à Reims. © Radio France - Philippe Peyre

Yann Arthus-Bertrand en pleine action, avec ses assistants au plus près du rendu de la photographie. © Radio France - Philippe Peyre

Yann Arthus-Bertrand photographie les Champenois le temps d'un week-end au sein de la maison Ruinart à Reims. © Radio France - Philippe Peyre

"Représenter les actifs"

Catherine Thiérard, 52 ans, gérante du Hall du papier peint à Reims, a souhaité participer à ce projet. Un travail mené depuis deux générations avant elle, et qu'elle est fière de faire perdurer. C'est pourquoi c'était d'autant plus important pour elle de venir "représenter les actifs, ceux qui apportent quelque chose par leur travail". Et donc en se mettant en scène littéralement recouverte de papiers peints.

Catherine Thiérard, 52 ans, est gérante du Hall du papier peint à Reims. © Radio France - Philippe Peyre

Le photographe repartira après une ultime journée ce dimanche 2 avril, sachant que tous les créneaux sont déjà réservés.