EN IMAGES - Les chiens à l'honneur à Saint-Malo pour la première "fête des toutous"

Les chiens étaient à l'honneur ce samedi 20 août à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). C'était la première édition de la fête des toutous. Plusieurs dizaines de maîtres et leurs fidèles compagnons sont venus dans le quartier de la Découverte. Le but était de créer du lien entre des propriétaires de chiens et ceux qui n'en ont pas. C'était aussi l'occasion d'élire le chien le plus sympa de l'agglomération de Saint-Malo. L'objectif de la municipalité, à travers ce rendez-vous festif, est de redonner une place aux chiens dans les quartiers de l'agglomération malouine alors que la cohabitation est parfois difficile. Le conseil citoyen de Saint-Malo a déjà reçu plusieurs plaintes concernant le bruit ou les déjections canines dans les rue de la ville.

Ils étaient plusieurs dizaines de maîtres et leurs compagnons à se déplacer pour cette première fête des toutous. © Radio France - Baptiste Roux

Céline Roche, adjointe à la mairie de Saint-Malo, en charge de la protection animale, fait partie du jury. Elle note les chiens selon plusieurs critères. © Radio France - Baptiste Roux

Le jury évalue les chiens selon leur obéissance, le lien avec leur maître ou encore les tours qu’ils savent faire. © Radio France - Baptiste Roux

Marion et Mana, le bébé golden retriever est déguisé avec un collier à fleurs pour tenter d’attendrir les jurés. © Radio France - Baptiste Roux