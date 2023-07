EN IMAGES - Les cloches de l'église de La Baconnière ont sonné une dernière fois avant sa déconstruction

Les cloches de l'église Saint-Corneille et Saint-Cyprien de La Baconnière, au nord de Laval, ne sonneront plus. Environ 200 personnes étaient rassemblées ce lundi 31 juillet à midi pour les écouter une dernière fois. L'édifice, trop fragile, est fermé depuis 2014. En 2019, il avait été très endommagé par la tempête Miguel. La mairie a donc pris la décision de déconstruire l'église, ce qui avait fait polémique.

ⓘ Publicité

Peu de temps après l'arrêt des cloches, la flèche de l'église a été déposée sur le sol par une grue. La déconstruction de l'édifice va se poursuivre pendant deux semaines. "Nous allons garder toutes les fondations de cette église, assure le maire de La Baconnière David Besneux, un espace mémoriel tout autour qui va faire une hauteur de deux mètres sur le pourtour et nous avons travaillé avec le CAUE, le cabinet d'architecture en urbanisme et en environnement, on a eu une réunion publique il y a un mois et donc nous allons garder tout le tympan, la façade qui donne à l'entrée du bourg, au niveau du porche, pour faire quelque chose qui soit agréable."

La flèche de l'église a rapidement été retirée © Radio France - Marcellin Robine

Pour en faire quoi ? Des habitants réclament un nouveau lieu de culte pour retrouver les cloches et le chemin de croix de l'église Saint-Corneille et Saint-Cyprien. Des éléments qui seront bien conservés par la mairie mais le premier élu de la commune ne s'avance pas. "On ne s'interdit rien", déclare David Besneux. Une commission extra-municipale sera mis en place à l'automne pour que les habitants puissent donner leurs avis.