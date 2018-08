En images : les commémorations du centenaire de la bataille d'Amiens

Par François Sauvestre, France Bleu Picardie

Plus de 3 000 personnes ont assisté ce mercredi après midi aux commémorations du centenaire de la bataille d'Amiens. Parmi les invités de marque rassemblés en la cathédrale, le Prince William, Duc de Cambridge et la chef du gouvernement Anglais, Theresa May.