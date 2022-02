EN IMAGES - Les "Convois de la Liberté" sont arrivés en Limousin

Quatre couleurs ont dominé la butte du Cora de Limoges Beaubreuil, visible depuis l'autoroute A20, en ce jeudi soir : le jaune des clignotants et des gilets des manifestants, et les trois couleurs du drapeau français (bleu, blanc, rouge). C'est en trombe vers 20h30 que les 400 véhicules du "Convoi de la Liberté" sont arrivés pour se garer sur le parking du Cora de Limoges. Des dizaines de camping-cars, deux bus et des dizaines de voitures et motos ont pris place.

Des pains aux lait et des hébergements gratuits

Louis et sa famille sont venus, eux aussi, pour soutenir les manifestants en voiture. Sur sa pancarte, on peut lire "Merci". "On les soutient" explique-t-il, des propos complétés par son père. "Ce que ce bonhomme veut dire, c'est qu'il en a marre de porter ce masque. Ce gouvernement nous oblige à cacher notre visage. Les visages, les sourires de la jeunesse !" Il se dit d'ailleurs prêt à héberger d'éventuels convoyeurs de la liberté.

Les gilets jaunes sont aussi nombreux dans les cortèges © Radio France - Mickaël Chailloux

D'ailleurs, une femme s'active autour d'un véhicule. Dans un caddie emprunté au magasin, des victuailles : baguettes, pain au lait...etc... "On mettra en place le petit déjeuner" raconte Emmanuelle, ancienne infirmière qui est en train de créer son entreprise. "C'est que de la solidarité. On se contacte via Telegram ou les réseaux sociaux. Chacun essaye de mettre en place ce qu'il peut. Je voulais héberger, mais je me suis dit pourquoi pas le dancing ? Le propriétaire a accepté gentiment" raconte-t-elle. "Comme ça ils vont pouvoir se reposer, les motards...etc..."

Pas de politique, disent-ils, mais une opposition au pass vaccinal

Alors que les slogans "On est là...même si Macron ne veut pas, nous on est là" sont scandés, une Marseillaise improvisée est lancée. Alexis et Baya, venus de Estandens en Haute-Garonne, sont sur le parking. Ces deux haut-garonnais des Comminges participent à ce convoi "pour toutes les revendications, contre ce pass vaccinal" _souligne Baya, la soixantaine. "J'ai voulu entamer une formation pour devenir arbitre central de foot, mais il me faut me faire vacciner"_ peste Alexis. "On est plus des citoyens, pourrons-nous aller voter" interroge Baya.

Malgré l'annonce du préfet de police de Paris Didier Lallement d'interdire l'accès des convois de la liberté à la capitale, Alexis et Baya n'en ont cure. Ils comptent bien se rendre à Paris, accompagné désormais par des limousins. Après une nuit de sommeil dans un gîte près de Limoges, ils repartiront ce matin vers 8h30.