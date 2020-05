EN IMAGES - Les couturières de l'opéra de Nice fabriquent des masques de protection

15.400 masques ont été fabriqués à ce jour par les professionnels du service costume et tapisserie de l'opéra, des employés du Théâtre de Nice, du Carnaval, et des bénévoles. Ils sont stockés pour le moment et serviront lorsque les théâtres, les musées rouvriront, seront distribués quand les événements culturels, les expositions reprendront.

38 personnes et désormais 19 couturières de l'opéra, dont certaines cousent à domicile, ont participé à cet effort de production, demandé par la ville de Nice. Elles travaillent 5 jours sur 7, de 8 heures à 14 heures.

Reportage dans l'atelier de couture de la Diacosmie à Nice Copier

300 à 500 masques barrières, de forme rectangulaire, double épaisseur, homologués AFNOR sont fabriqués à la Diacosmie chaque jour. Bertrand Rossi est le directeur général de l'opéra de Nice : "Tout le monde a été volontaire, la fabrication s'effectue dans une belle ambiance, et même si les couturières de l'opéra travaillent sur la création de costumes et que ce travail est plus répétitif, elles le font avec plaisir pour le bien et la santé des Niçois."

Au départ, on a eu du mal à trouver le tissu homologué, malgré le choix qu'on a pour coudre les costumes de ballet ou d'opéra, et puis ça a été la course à l'élastique, on a dû traverser la France pour s'en procurer et augmenter la production.

L'atelier fourmille habituellement de costumes expliquent Sylvie, cheffe costumière et ses collègues Sophie et Manuella : "C'est un travail différent bien-sûr, c'est un peu frustrant pour nous mais on se sent utiles. Et quand les spectacles reprendront, on offrira au public des masques faits maison".

La ville de Nice continue en parallèle sa distribution aux habitants de masques en tissu, des masques commandés eux à un fabricant français en dehors des Alpes-Maritimes : 670.000 ont été distribués à ce jour. Christian Estrosi, le maire de Nice a également évoqué un projet de construction d'une usine de masques dans la métropole pour anticiper "en cas de deuxième vague" et équiper la population "en moins de 48 heures".

Manuella confectionne un masque © Radio France - Marion Chantreau

La pose des élastiques © Radio France - Marion Chantreau

Le tissu homologué pour fabriquer les masques de protection © Radio France - Marion Chantreau