EN IMAGES - Les Creusois ont fait bénir leurs animaux à Chéniers en Creuse

C'est la tradition, chaque premier dimanche d'octobre à Chéniers : la messe de la Saint-François d'Assise, suivie de la bénédiction des animaux. Croyants ou non, ils étaient une dizaine à avoir amené leurs compagnons à quatre pattes pour recevoir l'onction du père Grégoire, pour qui c'était d'ailleurs une première ! Il y avait beaucoup de chiens, mais une famille est venue avec ses deux ânes, et une autre avec quatre lapins ! Un événement parrainé par la SPA et l'association 30 Millions d'amis

Quatre lapins ont eu droit à leur bénédiction, aux côtés de chiens et d'ânes © Radio France - Léo Corcos

Kata et Justice ont été bénis, eux aussi © Radio France - Léo Corcos