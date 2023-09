EN IMAGES - Les dégâts importants au lendemain du passage de la tornade dans le Nord-Ouest de la Mayenne

Une tornade s'est formée à Ernée, Jublains et Saint-Pierre-des-Landes, dans le Nord-Ouest de la Mayenne ce dimanche 17 septembre 2023. Selon les pompiers, aucun blessé n'est à déplorer mais les dégâts sont importants. De nombreux arbres sont couchés et arrachés, des toitures de maisons et d'exploitations agricoles sont endommagées.

Passage de la tornade dans le Nord-Ouest de la Mayenne à Saint-Pierre-des-Landes © Radio France - Paul le Guen

Selon nos informations, un peu moins de 400 foyers sont toujours privés d'électricité dans le nord-ouest mayennais. Selon ENEDIS, l'électricité devrait revenir sur les trois communes dans le courant de la journée de ce lundi 18 septembre 2023.

La mairie de Saint-Pierre-des-Landes lance un appel aux propriétaires de groupes électrogènes pour aider les agriculteurs et les artisans touchés par la panne de courant.