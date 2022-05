EN IMAGES - Les élus ont manifesté pour la gratuité du tronçon d’autoroute Crolles/Le Touvet

Une quarantaine d'élus du Grésivaudan ont opté pour la démonstration de force, ce vendredi 13 mai, au matin. Plus d'un mois après l'incendie vraisemblablement criminel qui a ravagé le pont de Brignoud, le rendant tout juste praticable pour les piétons et pas plus, les représentants réclament toujours la gratuité du tronçon d'autoroute Crolles/Le Touvet. Une demande motivée par l'encombrement des routes départementales, comme l'indique Henri Baile, président de la communauté de communes du Grésivaudan. "Ces actes que je qualifierais volontiers de terroristes visaient deux entreprises à portée internationale et éminemment stratégique dans la souveraineté du pays, implantées dans le Grésivaudan, STMicroelectronics et Soitec. Ils ont eu pour conséquence la fermeture du pont de Brignoud qui est le nœud routier le plus important de notre territoire avec le passage de 27000 véhicules/jour". Les élus étaient soutenus par Jean-Pierre Barbier, le président LR du conseil départemental de l'Isère, présent sur les lieux et soutien de ces réclamations.

Une quarantaine d'élus mobilisés pour la gratuité du tronçon autoroutier Crolles/Le Touvet © Radio France - Véronique Pueyo

Le pont de Brignoud est toujours fermé à la circulation automobile - ComCom du Grésivaudan

Leur demande a en partie été entendue via la mise en place, il y a un mois, par la société APRR/AREA de la gratuité du badge télépéage et une remise de 50% sur tous les trajets du tronçon évoqué pour les automobilistes effectuant au moins 20 trajets dans le mois. Une avancée certes mais jugée insuffisante. "L’ensemble des acteurs du territoire se sont mobilisés. Ils ont mis en place rapidement et dans leur périmètre d’intervention, des solutions pratiques atténuant les conséquences de cette fermeture. Charge maintenant à l’Etat de mesurer l’ampleur de la situation et de se mobiliser. Ce rassemblement est l’occasion pour nous tous de réaffirmer notre volonté et notre détermination pour obtenir cette gratuité tant attendue par les habitants et travailleurs du Grésivaudan que nous représentons. C'est une mesure qui exprimerait la solidarité de l’Etat et qui irait dans le sens de l’intérêt général et de la vitalité des entreprises et commerçants du territoire", précise Henri Baile