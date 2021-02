EN IMAGES - Les enfants du village d'accueil de Sablons, en Gironde, jouent dans leur premier court métrage

Les enfants du village de Sablons ont été sous le feu des projecteurs cette semaine du 8 au 14 février. "Action enfance" leur a fait découvrir l'univers du septième art. La fondation accueille, protège et éduque des frères et sœurs séparés de leurs parents sur décision du juge des enfants, pour cause de maltraitance, de négligences ou encore de graves difficultés familiales. Ils sont réunis dans des villages d'enfants et d’adolescents, composés d'une dizaine de maisons dans lesquelles ils vivent avec des éducateurs familiaux. Le village de Sablons a ouvert durant l'été 2020.

Pendant ces vacances de février, les enfants de ce village d'accueil ont ainsi tourné un court métrage de quatre minutes avec les étudiants de l'école de cinéma EICAR dans le cadre de l'opération "Action enfance fait son cinéma". Le film sera ensuite présenté sur la plateforme de l'association, d'ici la fin du mois d'août. Au total 16 courts métrages ont été réalisés dans tous les villages que regroupe la fondation en France.

Une vingtaine d'enfants, âgés de 4 à 14 ans y ont participé. Ici, l'un des deux réalisateurs, Jean-Emile fait un point avec certains avant le tournage. © Radio France -

L'histoire raconte la bataille entre les cloches et les lapins pour des œufs en chocolat. Une "grande blague" que les enfants racontent mieux que les adultes selon les réalisateurs. © Radio France -

Echauffement avec Rémi, l'autre réalisateur, avant la reprise du tournage. © Radio France -

Le tournage a eu lieu au domaine du Maine Pommier, à Lagorce. © Radio France -

Les enfants ont pu découvrir tous les métiers du cinéma pendant ce tournage. © Radio France -