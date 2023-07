EN IMAGES - Les enfants formés aux premiers gestes de secours, dans le Var et les Bouches-du-Rhône

Clémentine, Estelle et Alice, trois soeurs, suivent l'atelier "massage cardiaque"

Avec 1 000 accidents mortels chaque année, dont plus de la moitié l'été, la noyade est la première cause de mortalité chez les moins de 25 ans, selon Santé Publique France .

Avec le début des vacances d'été, vos enfants peuvent se former aux premiers secours. C'est ce que proposent la SNSM (Société nationale de sauvetage en mer) et la Macif, avec la tournée "Mini sauveteurs", qui a commencé le 1er juillet à Cannes (06), et se terminera le 31 à Tourcoing (59).

Les sauveteurs sont en ce moment chez nous, ils sont passés par Saint-Tropez, La-Londe-les-Maures, la Seyne-sur-Mer, dans le Var, et seront à Martigues, plage de Ferrières, de 15h à 18h, ce mercredi 5 juillet, pour leur dernière date en Provence.

Les enfants peuvent suivre des ateliers d'initiation aux premiers secours. Ils apprennent la position latérale de sécurité (PLS), le massage cardiaque, ou encore à utiliser un défibrillateur.

Hélène, de la SNSM, montre comment utiliser le défibrillateur © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Tout le monde en profite pour réviser les numéros d'urgence :

Les numéros essentiels à connaître © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Une trousse de premiers secours est offerte à la fin.

Le kit de survie, que les "mini-sauveteurs" remportent à la fin de l'atelier © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon