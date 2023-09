EN IMAGES : les filles de Metz handball paradent sur la Moselle avec leur nouvelle mascotte

Le club annonçait une cérémonie originale, les supporters amassés sur le quai Paul Vautrin, sur le pont des Roches et sur le Moyen pont, ont été servis ce lundi soir. Ils ont d’abord vu Thierry Weizman, le président de Metz handball, ouvrir le bal sur la Moselle, avec un passage en ski nautique qui a surpris et égayé la foule.

ⓘ Publicité

Thierry Weizman, président de Metz handball, fait un passage en ski nautique lors de la présentation de l'équipe. © Radio France - Vianney Smiarowski

Ensuite, toujours au pied du Temple neuf et pendant plus d’une heure, les supporters ont pu découvrir la nouvelle mascotte et la nouvelle équipe de Metz handball, pour la saison 2023-2024. De nombreux supporters s’étaient parés de maillots jaune et bleu, de drapeaux aux couleurs du club et n’ont pas manqué d’ovationner leurs joueuses favorites lors de la parade nautique.

Présentation de la nouvelle mascotte de Metz handball © Radio France - Vianney Smiarowski

Les supporters de Metz handball n'ont pas manqué de faire du bruit lors de la présentation de la nouvelle équipe. © Radio France - Vianney Smiarowski

Emmanuel Mayonnade, entraineur de Metz handball prend la parole lors de la parade de présentation de l'équipe. © Radio France - Vianney Smiarowski

Parade nautique des filles de Metz handball. © Radio France - Vianney Smiarowski

Les filles de Metz handball devant leur public. © Radio France - Vianney Smiarowski

Parade nautique, présentation de la nouvelle équipe de Metz handball. © Radio France - Vianney Smiarowski

Parade nautique de Metz handball © Radio France - Vianney Smiarowski

Parade nautique, présentation nouvelle équipe de Metz handball © Radio France - Vianney Smiarowski

Parade nautique, présentation de la nouvelle équipe de Metz handball. © Radio France - Vianney Smiarowski

Parade nautique, présentation de la nouvelle équipe de Metz handball. © Radio France - Vianney Smiarowski

Parade nautique, présentation de la nouvelle équipe de Metz handball. © Radio France - Vianney Smiarowski