EN IMAGES - Les intermittents défilent avec leur propre Jeanne d'Arc contre la réforme de l'assurance-chômage

Le théâtre d'Orléans est toujours occupé par des intermittents du spectacle. Cela fait près de deux mois, et ils estiment n'avoir toujours pas obtenu gain de cause. Alors pour se faire entendre, ils profitent de la période des fêtes johanniques - qui se déroulaient du 29 avril au 8 mai - pour descendre dans la rue avec leur Jeanne D'Arc.

Déguisés, ces intermittents ont une nouvelle fois réclamé l'abandon de la réforme de l'assurance-chômage mais de façon inédite.

Les intermittents du spectacle réclament toujours l'abandon de la réforme de l'assurance-chômage. © Radio France - Marine Protais

"C'est le défilé de Jeanne d'Art et ses inter-moutons qui veulent bouter la réforme de l'assurance-chômage en dehors du Royaume de France", explique Benoît, déguisé en bouffon du roi.

"Comme il n'y avait pas de défilé de Jeanne d'Arc cette année, on s'est dit qu'on allait en organiser un, avec des slogans et une bande-son de Dieu qui parle à Jeanne d'Arc", ajoute Benoit. Et effectivement, dans les hauts-parleurs installés sur une charrette, raisonne une voix grave "Jeanne ! Jeanne ! Entends-tu le peuple gronder ?"

Une "Jeanne d'Arc des précaires"

Sur cette charrette en bois, trône une femme, la "Jeanne du peuple" qui dit "figurer tous les précaires".

Cette Jeanne d'Arc veut "représenter tous les précaires". © Radio France - Marine Protais

"Il est temps que le roi Macron entende son peuple. Depuis deux mois, le peuple a repris ses lieux publics. Et il n'en tient pas compte", lance cette Jeanne. Parmi les personnes qui constituent ce peuple, Chantal, 60 ans, intermittente du spectacle.

Les intermittents réclament l'abandon de l'assurance-chômage et une aide financière pour le monde de la culture. © Radio France - Marine Protais

Occupante du théâtre d'Orléans depuis le début, elle demande un plan de soutien pour la culture. "Depuis un an, on nous empêche de travailler. Il y a plein de secteurs, notamment dans l'industrie, qui ont été très aidés financièrement par le gouvernement. Donc nous, on demande une aide pour les salariés du milieu culturel."

Les intermittents entendent manifester chaque semaine à Orléans s'il le faut. © Radio France - Marine Protais

Motivée, elle assure que les intermittents ne "lâcheront rien", tant que leurs revendications n'auront pas été entendues.