EN IMAGES - Les lycéens et étudiants rennais mobilisés contre la réforme des retraites ce jeudi

C'était annoncé dans toute la France : une journée d'action de la jeunesse contre la réforme des retraites ce jeudi 9 mars. À Rennes, les lycéens et étudiants ont une nouvelle fois répondu présent. La journée a commencé par le blocage de l'entrée de l'Inspection académique et de l'avenue Aristide Briand par des personnels de l'Éducation nationale. Dans le même temps, plusieurs lycéens bloquaient l'entrée des lycées Emile Zola, Joliot Curie, Jean Macé ou encore Bréquigny. La plupart des blocus ont été levés à la mi-journée.

"On ne se laissera pas marcher dessus"

Devant le lycée Emile Zola, Bertille, étudiante en Terminale, rappelle que les jeunes, aussi, sont concernés par cette réforme des retraites. "Nous aussi, on sera touchés par cette réforme. Et on est là pour montrer que, même si on n'est pas encore dans la vie active, on est intéressés par ce qui se passe dans la société, et on ne se laissera pas marcher dessus", explique-t-elle. En revanche, elle note et regrette une certaine violence de la part de quelques lycéens. "On remarque de la violence de la part de certains élèves qui ne veulent pas de ce blocus, ils nous ont lancé des œufs, des bombes à eau", raconte-t-elle.

Plusieurs lycéens ont ensuite manifesté en centre-ville, avant de rejoindre l'université Rennes 2, pour une Assemblée Générale avec plusieurs étudiants vers 13 h. Les journalistes ont été évacués, les manifestants refusaient notre présence. Après quasiment deux heures de réunion, près de 200 personnes ont décidé de retourner manifester et notamment d'entrer dans certains lycées pour "mobiliser du monde".

Lycéens et étudiants étaient réunis à l'Université Rennes 2, notamment pour décider de la suite du mouvement. (Capture écran Instagram) - AG Rennes 2

Fin de manifestation désorganisée

Bravant la pluie, les manifestants ont d'abord pénétré dans l'enceinte du lycée professionnel Coëtlogon, mais seulement quelques lycéens sont ressortis avec eux pour manifester. Ils se sont ensuite dirigés vers le lycée Jean Macé, puis le lycée Chateaubriand, où ils ont été repoussés par le proviseur. Au fur et à mesure, le cortège s'est dégarni et les manifestants, qui semblaient désorganisés, ont finalement décidé de mettre fin à leur journée d'action à la gare SNCF, vers 18 h. Au plus fort de la mobilisation, ils étaient environ 450 selon la préfecture.