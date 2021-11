EN IMAGES - Emmanuel Macron salue la mémoire d'Hubert Germain, le dernier des "chevaliers de la liberté"

Emmanuel Macron préside, ce jeudi 11 novembre, l'hommage et l'inhumation d'Hubert Germain, le dernier Compagnon de la Libération décédé il y a un mois. Cette journée marque aussi le 103ème anniversaire de l’Armistice de 1918. Les cérémonies ont lieu à l'Arc de Triomphe et au Mont-Valérien.

Un mois après son décès, à l'âge de 101 ans, Hubert Germain, dernier Compagnon de la Libération, est inhumé ce jeudi au Mont-Valérien, en présence d'Emmanuel Macron, en ce jour de commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918. Deux cérémonies se succèdent, à l'Arc de Triomphe puis au Mont-Valérien à Suresnes, principal lieu d'exécution des résistants durant la Seconde guerre mondiale, où le corps de l'éminent résistant, décédé le 12 octobre à l'âge de 101 ans, sera inhumé dans la crypte du mémorial de la France combattante.

Hommage sous l'Arc de Triomphe

Ce jeudi matin, le cercueil d'Hubert Germain, qui reposait aux Invalides, a été hissé sur un char AMX-10 et a remonté les Champs-Élysées, accompagné par l'escorte de la Garde républicaine. C'est sous l'Arc de Triomphe que la traditionnelle cérémonie de l'Armistice, à laquelle a assisté la vice-présidente américaine Kamala Harris, s'est tenue.

Le cercueil d'Hubert Germain arrive sous l'arc de Triomphe, devant Emmanuel Macron, ce jeudi matin. © AFP - Ludovic MARIN

Emmanuel Macron et la vice-présidente des États-Unis Kamal Harris, ce jeudi matin. © AFP - Ludovic MARIN

Emmanuel Macron rend hommage au "cortège de femmes et d'hommes faits de bravoure et de sacrifices pour la France"

Emmanuel Macron a ensuite prononcé un discours dans lequel il a rendu hommage à Hubert Germain. "Serions nous là sans Hubert Germain ?" a questionné le chef de l'Etat. "A 20 ans à peine il quitta tout, ses terres drômoises, sa famille, ses amis, pour gagner Londres, et bientôt, avec honneur et fidélité se couvrir de gloire a Bir-Hakeim."

Emmanuel Macron a aussi rendu hommage aux autres compagnons de la Libération, "ce cortège de femmes et d'hommes faits de bravoure et de sacrifices pour la France." "Le dernier compagnon n'est plus, mais ces 1.038 qui ont épousé la France ne disparaissent pas pour autant", a-t-il ajouté, rendant hommage à ces "chevaliers de la liberté" qui sont "les visages intemporels de la France".

Emmanuel Macron lors de son discours en hommage à Hubert Germain, ce jeudi. © AFP - Ludovic MARIN

Hubert Germain rejoindra ses frères de combat et avec eux tous ceux qui se sont levés pour que vive la France

Emmanuel Macron a souligné qu'Hubert Germain serait le dernier compagnon de la Libération à être enterré au Mont-Valérien. En juin 1960, en inaugurant ce mémorial à Suresnes, Charles de Gaulle avait émis le souhait que le caveau n°9 de la crypte soit réservé au dernier des membres de l'Ordre de la Libération. "Chacun savait que le jour viendrait où il faudrait dire 'Adieu' au dernier compagnon. Ce jour est venu", a déclaré le président. "Hubert Germain rejoindra ses frères de combat et avec eux tous ceux qui se sont levés pour que vive la France", a-t-il souligné.

La France est liberté, la France est transmission. Elle vit, survit et surmonte ses épreuves

Emmanuel Macron, portant un "Bleuet de France" comme les ministres et personnalités présents, a annoncé que l'Ordre de la Libération, créé en novembre 1940, "vivra" après la disparition du dernier Compagnon. En restant "une source éternelle d'inspiration pour les enfants de France, toujours unis". "La France est liberté, la France est transmission. Elle vit, survit et surmonte ses épreuves parce que, de génération en génération, des femmes et des hommes se transmettent le flambeau de l'idéal", a-t-il ajouté.

Après son discours, Emmanuel Macron a déposé une gerbe et ravivé la flamme du soldat inconnu.

Emmanuel Macron dépose une gerbe devant le cercueil d'Hubert Germain, ce jeudi. © AFP - Francois Mori

A la fin de cette séquence, les chœurs de l'Armée ont entonné la Marseillaise, puis le Chant des Partisans.

-Hommage au MontValérien

Emmanuel Macron doit déjeuner avec des porte-drapeaux, les commissaires de la Flamme et les présidents d’associations nationales d’anciens combattants. En début d'après-midi, le convoi du cercueil d'Hubert Germain se dirigera vers le Mont-Valérien, pour un ultime hommage à 14h30, en présence du chef de l'État.