En images : les nouveautés du parc Echologia de Louverné

Après les traditionnels six mois de fermeture et travaux de l'hiver, le site Echologia de Louverné rouvre ces portes à partir du week-end de Pâques. Et pour ses 5 ans, le site propose deux nouveautés : une passerelle et de nouveaux hébergements.

Ca y est, c'est reparti ! Le site Echologia de Louverné rouvre aux visiteurs à partir de cette mi-avril, et ce, jusqu'en septembre sur ses 70 hectares de verdure et de loisirs. "Nous proposons aux visiteurs deux nouveautés, explique le cofondateur Vincent Brault, d'abord la passerelle pour aller sur le four à chaux à l'entrée du parc". Une manière de surplomber ces cheminées historiques qui font la renommée du parc. Coût, environ 45 000 euros grâce à des mécènes mayennais et la fondation du patrimoine.

La passerelle est un "un rêve depuis la découverte du lieu en 2007" explique Vincent Brault. © Radio France - Fabien Burgaud

Du haut de la passerelle, la vue est imprenable sur le parc et les alentours de Louverné. © Radio France - Fabien Burgaud

En tout, les travaux hivernaux ont coûté "environ 650 000 euros" précise Vincent Brault. Une partie est allée vers l'autre nouveauté : 15 chambres individuelles, tout confort, en plus des logements insolites, type cabanes. Un achat essentiel selon le gérant pour offrir davantage qu'une nuit, et donc de plus longs séjours. Il faudra attendre le 15 mai pour en prendre possession. Le site compte par ailleurs des salles de séminaires pour les entreprises. Le site accueille chaque année "25 000 personnes" dévoile Vincent Brault.

D'ici à la mi-mai, les 15 chambres pourront être investies ! © Radio France - Fabien Burgaud