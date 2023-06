EN IMAGES - Les nouveaux espaces du fort de Queuleu inaugurés par la secrétaire d'État aux Anciens combattants

Le fort Queuleu change de visage. Ce fort militaire, situé sur les hauteurs de Metz, a subi un an et demi de travaux, notamment pour rendre étanche l'un des casemates en sous-sol. Entre 1943 et 1944, les nazis y ont interné 1.500 prisonniers, torturés dans l'attente de leur déportation vers le camp du Struthof ou ailleurs. Le fort a rouvert au public à l'automne 2022.

Un million d'euros ont été investis dans ce chantier, équitablement répartis entre l'État, la Région, le Département et la Ville de Metz, soit 250.000 euros chacun. La secrétaire d'État chargée des Anciens combattants, Patricia Mirallès, est venue découvrir les nouveaux espaces réhabilités, jeudi 15 juin. "Il faut sanctuariser tous ces lieux", affirme-t-elle. "Reprendre une carte de France en mettant à chaque fois un petit point pour essayer de relier cette histoire. Parce que quand on est ici, on parle du Struthof. Mais quand je suis au Struthof, je ne parle pas forcément d'ici !"

"L'année prochaine, pour mon discours lors de la journée en hommage aux déportés, j'aurai un mot pour ce lieu", assure aussi Patricia Mirallès. "Parce qu'il m'a émue. J'ai voulu m'asseoir dans la casemate, pour comprendre la dureté quand on vous dit qu'ils restaient comme ça de 7 heures à 17 heures, sans bouger ni parler, attachés et les yeux bandés. Il faut le dire, ça a existé ! Ici comme partout ailleurs, à chaque fois que les histoires douloureuses et singulières sont à noter, il faut le faire."

12.000 euros supplémentaires de l'État

"L'idée de notre projet, ce n'est pas de faire encore un énième musée de la résistance ou de l'annexion", précise Thierry Nicolas, président de l'association du fort de Metz-Queuleu. "On veut faire vivre la mémoire des lieux sur ce camp de la Gestapo, assez unique en Moselle. Et on aimerait pouvoir accueillir dans de meilleures conditions des anciens, des scolaires, des passionnés d'histoire..."

La secrétaire d'État a découpé le ruban en présence de nombreux élus dont le sénateur Jean-Marc Todeschini, qui avait impulsé les travaux en 2016. © Radio France - Bastien Munch

Environ 45.000 euros manquent encore pour finir cette première phase de travaux. Au cours de sa visite, la secrétaire d'État Patricia Mirallès a annoncé que l'État allongerait son enveloppe de 12.000 euros supplémentaires.

La secrétaire d'État a promis une rallonge de 12.000 euros de la part de l'État pour boucler les travaux. © Radio France - Bastien Munch

Le chantier de rénovation a coûté un million d'euros au total. © Radio France - Bastien Munch

Patricia Mirallès a aussi laissé une trace de son passage dans le livre d'or du fort Queuleu. © Radio France - Bastien Munch

Le fort en images

Le fort Queuleu est situé sur les hauteurs de Metz (illustration) © Radio France - Bastien Munch

Le fort de Queuleu est aussi réputé pour ses espaces boisés autour des fortifications. © Radio France - Bastien Munch

Le fort Queuleu a accueilli 1.500 prisonniers entre 1943 et 1944. © Radio France - Bastien Munch

Les noms des 36 prisonniers morts au fort de Queuleu entre 1943 et 1944 sont inscrits sur une plaque. © Radio France - Bastien Munch

Des travaux d'étanchéité ont été menés pour protéger les sous-sols. © Radio France - Bastien Munch

Les espaces de vie de la casemate ont été reconstitués. © Radio France - Bastien Munch

Les prisonniers du fort étaient torturés avant d'être déportés, notamment vers le camp du Struthof. © Radio France - Bastien Munch

Des espaces de vie du fort ont été reconstitués dans la casemate. © Radio France - Bastien Munch

Les détenus étaient torturés au fort de Queuleu avant d'être déportés, notamment au camp du Struthof. © Radio France - Bastien Munch

Des espaces de médiation sont organisés en sous-sol pour expliquer l'histoire du fort. © Radio France - Bastien Munch

Des espaces de médiation sont organisés en sous-sol pour expliquer l'histoire du fort. © Radio France - Bastien Munch

Les lieux ont rouvert au public depuis l'automne 2022. © Radio France - Bastien Munch