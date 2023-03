EN IMAGES- Les obsèques de Just Fontaine, un dernier hommage à une légende du football français

Le dernier hommage à Just Fontaine

Plus d'un millier de personnes étaient présentes ce lundi 6 mars pour assister aux obsèques de Just Fontaine à la cathédrale Saint-Étienne. Toulouse, c'est là que Just Fontaine, joueur emblématique du Stade de Reims , avait choisi de s'installer avec son épouse Arlette. C'est dans la ville rose qu'il avait ouvert son magasin de sport après le palmarès qu'on lui connait dans le foot français.

Quatre fois champion de France avec Nice et Reims, meilleur buteur de la Coupe du monde de 1958, finaliste de la Coupe d'Europe des clubs champions avec Reims en 1959. C'est à Toulouse que son épouse Arlette, sa fille Florence, sa famille et ceux qui l'on connu ou aimé ont choisi de lui rendre hommage.

Une foule serrée et de nombreuses personnalités pour lui rendre un dernier hommage

Au premier rang d'une foule serrée, Philippe Diallo, le président par interim de la Fédération Française de Football, Philippe Piat, président de l'Union Nationale des Footballeurs professionnels, Jean-Pierre Caillot, président du Stade de Reims et représentant des clubs de Ligue 1. Guy Roux, l'ancien entraineur de l'AJAuxerre, le Consul du Maroc, pays où est né Jus Fontaine, tous très émus devant le cercueil de Just Fontaine, recouvert du drapeau tricolore. Plus d'un millier de personnes sont réunies sur le parvis de la cathédrale à Toulouse.

A l'issue de la cérémonie religieuse, Just Fontaine sera inhumé dans l'intimité au cimetière de Terre Caubade à Toulouse.