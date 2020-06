Les opposants à la carrière d'Audun-le-Tiche manifestent contre le démarrage du chantier

Il y a beaucoup de gilets jaunes, dans la petite foule rassemblée au bord de la route départementale 16, l'une des trois plus fréquentées par les travailleurs frontaliers avec le Luxembourg. Beaucoup d'écharpes tricolores aussi, comme celle de Gilles Destremont, le maire d'Aumetz.

La future carrière sera à cheval entre sa commune et Audun-le-Tiche : "On a remarqué que depuis le déconfinement, l'entreprise Carrières de l'Est a recommencé les travaux sur notre territoire frontalier", explique Gilles Destremont. "Un territoire où on gère déjà des friches, et on recrée une mono-industrie, de l'extraction calcaire pendant 30 ans, à proximité d'une départementale sans accotement où 17000 véhicules passent par jour".

"Le problème, c'est qu'elle sera comblée avec des déchets"

Depuis trois semaines, le chantier de la future carrière de calcaire a débuté à vive allure. Un projet que les opposants dénoncent depuis bientôt six ans comme dangereux du fait de la circulation de camions sur une route déjà très fréquentée, mais aussi pour l'environnement. Pour Gilbert, un natif de Villerupt, également une commune voisine de la future carrière, "le vrai problème c'est que ce qui va rapporter de l'argent, ce n'est pas la carrière, c'est quand elle sera comblée avec des déchets du BTP provenant du Luxembourg".

Il craint pour la "nappe phréatique, qui est juste en dessous du site de la carrière, en plus une ancienne mine, ce qui favorisera les fissures et donc la dissémination d'une éventuelle pollution". Les opposants au projet ont déposé des recours en justice, qui doivent encore être examinés en appel. Mais ils ne sont pas suspensifs, et le chantier est déjà bien entamé.

La carrière au coeur de l'élection municipale

Le maire sortant d'Audun-le-Tiche, Lucien Piovano, a été un ardent défenseur du projet de carrière. Il ne s'est pas représenté pour un nouveau mandat, et les deux candidats en lice au second tour s'affichent tous deux comme hostiles à la carrière. Viviane Fattorelli, arrivée en tête au premier tour avec 41% des voix, est l'une des opposantes historiques. Et Bouzid Djebar, troisième adjoint sortant, dit avoir "changé d'avis" sur le projet : "J'y étais favorable parce que je n'avais jamais eu les tenants et aboutissants. Mais on m'a expliqué la dangerosité importante du projet, et si je suis élu, ce sera non à la carrière".

Le ou la futur maire n'aura pas le pouvoir de faire cesser le chantier. Mais "une chose est sûre, si la future équipe est contre la carrière, je ne suis pas sûr que ce projet se fasse aussi facilement", estime Gilles Destremont. Ce dimanche, les opposants ont commencé à se relayer dans un champ au bord du chantier de la future carrière, pour monter sur un tracteur-élévateur et rendre ainsi visibles leurs pancartes aux frontaliers qui passent sur la départementale. Ils comptaient rester à tour de rôle jusqu'à lundi matin, pour être présents à l'heure de pointe des trajets au travail.